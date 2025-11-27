कौन है Stranger Things 5 का Mr Whatsit ? पहले 4 एपिसोड से ही खुल जाता है 'वेक्ना' के मंसूबे का राज
Stranger Things Season 5: मोस्ट एंटीसिपेटेड वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवां सीजन तीन साल के इंतजार के बाद अब रिलीज हो गया है। भले ही सीजन के चार एपिसोड ही रिलीज किए गए हैं, लेकिन इसके क्लाईमेक्स की झलक मिल गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट अवेटेड अमेरिकन थ्रिलर शो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5) रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही यह शो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ट्रेंड कर रहा है। शो के पहले चार एपिसोड में ही इतना सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिला है कि दर्शक इसके अगले एपिसोड के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के पहले एपिसोड में ही कई परतें खुलती हैं जो हॉकिन्स में नया तूफान लाने के लिए काफी है। मगर एक नाम शुरू में आम लगता है लेकिन बाद में सबसे चौंकाने वाला होता है। यह नाम है- मिस्टर व्हाटसिट (Mr Whatsit In Stranger Things 5)।
वेक्ना से जुड़े मिस्टर व्हाटसिट के तार
स्ट्रेंजर थिंग्स 5 में मिस्टर व्हाटसिट से जुड़ा एक बड़ा सस्पेंस होता है जिसका राज हॉकिन्स की तबाही से जुड़ा है। स्ट्रेंजर थिंग्स में हॉकिन्स के लोगों को लगता है कि उन्होंने राक्षस वेक्ना को खत्म कर दिया है, लेकिन पांचवे सीजन में एक नया खतरा वेक्ना की वापसी का आभास कराता है। इस बीच होली की दोस्ती मिस्टर व्हाटसिट नाम के शख्स से होती है जिसके बारे में वह माइक को बताती है।
खतरनाक मिशन लेकर लौटा वेक्ना
होली माइक को बताती है कि उसे मिस्टर व्हाटसिट 1962 के फैंटेसी नॉवेल 'ए रिंकल इन टाइम' की कॉस्मिक गार्डियन मिसेज व्हाटसिट की याद दिलाता है। वह बताती है कि मिस्टर व्हाटसिट ने वादा किया है कि वह उसे हॉकिन्स के राक्षसों से उसकी रक्षा करेगा। मगर दूसरे एपिसोड के आखिर में व्हाटसिट से जुड़ा ऐसा राज खुलता है जो हर किसी के होश उड़ा देता है।
दरअसल, मिस्टर व्हाटसिट ही हेनरी क्रील यानी वेक्ना है। इस बार वेक्ना और भी खतरनाक इरादे के साथ हॉकिन्स में लौटा है और वह सभी बच्चों को किडनैप कर उस जगह ले जाना चाहता है जिसे उसने अपनी सोच और बचपन के घर को दिखाने के लिए बनाया है। बता दें कि शो में मिस्टर व्हाटसिट का किरदार जैमी कैंपबेल बोवर (Jamie Campbell Bower) ने निभाया है।
