ये क्या मजाक है...इतनी आसानी से मर गया Vecna? Stranger Things के फिनाले पर दर्शकों ने दिया ऐसा रिएक्शन
Stranger Things 5 Volume 3 X Review: स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस का लंबा इंतजार आखिर खत्म हुआ और मेकर्स ने 1 जनवरी को इसका फाइनल एपिसोड रिलीज कर दिया है। ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 3 का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था और आखिरकार 1 जनवरी को यह लंबा इंतजार खत्म हो गया है। भारत में न्यू ईयर पर सुबह 6.30 बजे पांचवें सीजन के वॉल्यूम 3 के रूप में इसका फिनाले एपिसोड रिलीज हुआ। वॉल्यूम 3 के रिलीज होते ही यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर बनी हुई है। आइए जानते हैं फिनाले एपिसोड देखने के बाद दर्शकों का इस पर क्या रिएक्शन रहा।
फिनाले एपिसोड पर दर्शकों के रिएक्शन
डफर ब्रदर्स ने पांचवें सीजन को तीन पार्ट में रिलीज किया। पहला पार्ट नवंबर में, दूसरा दिसंबर में और तीसरा जनवरी यानि न्यू ईयर पर। 1 जनवरी को इसका फिनाले एपिसोड रिलीज किया गया, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसे देखने के बाद कुछ दर्शक इमोशनल हो गए, कुछ को यह सीरीज बहुत पसंद आई वहीं कुछ इसके क्लाईमैक्स से निराश नजर आए।
एक यूजर ने लिखा, 'खैर, मैंने अभी-अभी StrangerThings देखना खत्म किया है। मैं क्या कहूं? मुझे मिली-जुली भावनाएं हो रही हैं, मैं थोड़ा असंतुष्ट हूं। मैं विलेन, वेक्ना से शुरू करता हूं। उन्होंने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। उस आदमी ने कुछ अच्छे किरदारों को मार डाला था।
Well, I just finished watching #StrangerThings. What can I say? I have mixed feelings, I'm kind of dissatisfied.— MAJESTIC_ucm (@Majestic_ucm) January 1, 2026
I'll start with the villain, Vecna. They defeated him way too easily. That guy killed off some good characters.
The super-sized monster seemed indestructible, and… pic.twitter.com/GBBl4JvOtb
वह बहुत बड़ा मॉन्स्टर अजेय लग रहा था और उन सबने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। यह एक मजाक था, एक मजाक उड़ाना। वहां कोई बलिदान वाली मौत नहीं हुई। फिर शायद स्क्रिप्ट की गलती, इलेवन को मार देना, एक ऐसी लड़की जो एक खुशहाल अंत की हकदार थी, एक पिता, एक पार्टनर, दोस्तों के ग्रुप के साथ। उसका बचपन बहुत बुरा था, उसे टॉर्चर किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया।
यह मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी एपिसोड की याद दिलाता है, डेनेरीज को उस तरह से मारने का वह अजीब और दयनीय अंत। वैसे, लंबी चलने वाली सीरीज और उनके फिनाले के साथ क्या हो रहा है?
एक ने लिखा, 'मुझे हमेशा लगेगा कि S3 के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स अपनी पुरानी पहचान खो चुका था। ऐसा लगा कि उसके बाद कोई गंभीर बात नहीं थी। राइटिंग खराब हो गई थी। एक्टिंग भी कभी अच्छी तो कभी खराब थी। इसमें मजेदार पल थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि यह शो धमाकेदार तरीके से खत्म होगा।
I’m always going to think #StrangerThings was a shell of itself after S3. Just felt like there weren’t any serious stakes after that. The writing got bad. Acting was up and down. It had fun moments but it never felt like a show that was going to end with a bang. pic.twitter.com/Ua1rtkBSAC— JustIn Time For Comic Books (@JustInTime4CBs) January 2, 2026
एक दर्शक ने लिखा, 'Stranger Things 5 finale देखा। वेक्ना की लड़ाई छोटी थी, मैं चाहता था कि वह उसी अजीब तरीके से खत्म हो। काश मैं एल को लैब से खाई में कूदते हुए देख पाता। डेमोगॉर्गन गायब थे। कुल मिलाकर, मुझे यह सीरीज बहुत पसंद आई, एंडिंग अच्छी थी और माइक एक शानदार कहानीकार था। मुझे उसकी इस थ्योरी पर विश्वास है कि एल जिंदा है'।
Watched #StrangerThings5finale— Harmeet Kaur Dawar (@harmeetkdawar) January 2, 2026
Vecna fight was short-wanted him gone the same twisted way. Wished to see El’s jump from lab to abyss. Demogorgons were missing. Overall, I loved the series, ending was good & Mike was a great storyteller. I believe his theory that El is alive. 🖤 pic.twitter.com/PdEXOBabd6
एक ने लिखा, 'बहुत से लोग माइंड फ्लेयर से निराश हैं। देखो, सुनो लिंडा, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, माइंड फ्लेयर बिना वेसल्स के कुछ भी नहीं है। माइंड फ्लेयर को कुछ भी बनने के लिए हेनरी की जरूरत थी। उसे अपना काम करवाने के लिए एक वेसल की जरूरत थी। बिना वेसल के... यह बस खाली बंजर जमीन की खाई में एक बड़ा चट्टानी मकड़ी जैसा मॉन्स्टर है।
Stranger Things as a whole series was 10/10.— Danny🇨🇴 (@YOdanny_boy) January 2, 2026
The final season was meh. 7/10
The final episode was also meh. Also 7/10.
Many plot holes left unanswered but all in all a good sci-fi show.
कुल मिलाकर दर्शकों को फिनाले से थोड़ी निराशा हुई है वहीं इसके कुछ फैंस इसके खत्म होने से इमोशनल हो गए।
