ये क्या मजाक है...इतनी आसानी से मर गया Vecna? Stranger Things के फिनाले पर दर्शकों ने दिया ऐसा रिएक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 3 का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था और आखिरकार 1 जनवरी को यह लंबा इंतजार खत्म हो गया है। भारत में न्यू ईयर पर सुबह 6.30 बजे पांचवें सीजन के वॉल्यूम 3 के रूप में इसका फिनाले एपिसोड रिलीज हुआ। वॉल्यूम 3 के रिलीज होते ही यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर बनी हुई है। आइए जानते हैं फिनाले एपिसोड देखने के बाद दर्शकों का इस पर क्या रिएक्शन रहा।

फिनाले एपिसोड पर दर्शकों के रिएक्शन डफर ब्रदर्स ने पांचवें सीजन को तीन पार्ट में रिलीज किया। पहला पार्ट नवंबर में, दूसरा दिसंबर में और तीसरा जनवरी यानि न्यू ईयर पर। 1 जनवरी को इसका फिनाले एपिसोड रिलीज किया गया, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसे देखने के बाद कुछ दर्शक इमोशनल हो गए, कुछ को यह सीरीज बहुत पसंद आई वहीं कुछ इसके क्लाईमैक्स से निराश नजर आए।

Well, I just finished watching #StrangerThings. What can I say? I have mixed feelings, I'm kind of dissatisfied.



I'll start with the villain, Vecna. They defeated him way too easily. That guy killed off some good characters.



The super-sized monster seemed indestructible, and… pic.twitter.com/GBBl4JvOtb — MAJESTIC_ucm (@Majestic_ucm) January 1, 2026 वह बहुत बड़ा मॉन्स्टर अजेय लग रहा था और उन सबने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। यह एक मजाक था, एक मजाक उड़ाना। वहां कोई बलिदान वाली मौत नहीं हुई। फिर शायद स्क्रिप्ट की गलती, इलेवन को मार देना, एक ऐसी लड़की जो एक खुशहाल अंत की हकदार थी, एक पिता, एक पार्टनर, दोस्तों के ग्रुप के साथ। उसका बचपन बहुत बुरा था, उसे टॉर्चर किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

यह मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी एपिसोड की याद दिलाता है, डेनेरीज को उस तरह से मारने का वह अजीब और दयनीय अंत। वैसे, लंबी चलने वाली सीरीज और उनके फिनाले के साथ क्या हो रहा है? एक ने लिखा, 'मुझे हमेशा लगेगा कि S3 के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स अपनी पुरानी पहचान खो चुका था। ऐसा लगा कि उसके बाद कोई गंभीर बात नहीं थी। राइटिंग खराब हो गई थी। एक्टिंग भी कभी अच्छी तो कभी खराब थी। इसमें मजेदार पल थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि यह शो धमाकेदार तरीके से खत्म होगा।

I’m always going to think #StrangerThings was a shell of itself after S3. Just felt like there weren’t any serious stakes after that. The writing got bad. Acting was up and down. It had fun moments but it never felt like a show that was going to end with a bang. pic.twitter.com/Ua1rtkBSAC — JustIn Time For Comic Books (@JustInTime4CBs) January 2, 2026 एक दर्शक ने लिखा, 'Stranger Things 5 finale देखा। वेक्ना की लड़ाई छोटी थी, मैं चाहता था कि वह उसी अजीब तरीके से खत्म हो। काश मैं एल को लैब से खाई में कूदते हुए देख पाता। डेमोगॉर्गन गायब थे। कुल मिलाकर, मुझे यह सीरीज बहुत पसंद आई, एंडिंग अच्छी थी और माइक एक शानदार कहानीकार था। मुझे उसकी इस थ्योरी पर विश्वास है कि एल जिंदा है'।