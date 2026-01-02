Language
    ये क्या मजाक है...इतनी आसानी से मर गया Vecna? Stranger Things के फिनाले पर दर्शकों ने दिया ऐसा रिएक्शन

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:36 PM (IST)

    Stranger Things 5 Volume 3 X Review: स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस का लंबा इंतजार आखिर खत्म हुआ और मेकर्स ने 1 जनवरी को इसका फाइनल एपिसोड रिलीज कर दिया है। ...और पढ़ें

    स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 3 एक्स रिव्यू

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 3 का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था और आखिरकार 1 जनवरी को यह लंबा इंतजार खत्म हो गया है। भारत में न्यू ईयर पर सुबह 6.30 बजे पांचवें सीजन के वॉल्यूम 3 के रूप में इसका फिनाले एपिसोड रिलीज हुआ। वॉल्यूम 3 के रिलीज होते ही यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर बनी हुई है। आइए जानते हैं फिनाले एपिसोड देखने के बाद दर्शकों का इस पर क्या रिएक्शन रहा।

    फिनाले एपिसोड पर दर्शकों के रिएक्शन

    डफर ब्रदर्स ने पांचवें सीजन को तीन पार्ट में रिलीज किया। पहला पार्ट नवंबर में, दूसरा दिसंबर में और तीसरा जनवरी यानि न्यू ईयर पर। 1 जनवरी को इसका फिनाले एपिसोड रिलीज किया गया, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसे देखने के बाद कुछ दर्शक इमोशनल हो गए, कुछ को यह सीरीज बहुत पसंद आई वहीं कुछ इसके क्लाईमैक्स से निराश नजर आए।

    एक यूजर ने लिखा, 'खैर, मैंने अभी-अभी StrangerThings देखना खत्म किया है। मैं क्या कहूं? मुझे मिली-जुली भावनाएं हो रही हैं, मैं थोड़ा असंतुष्ट हूं। मैं विलेन, वेक्ना से शुरू करता हूं। उन्होंने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। उस आदमी ने कुछ अच्छे किरदारों को मार डाला था।

     

    वह बहुत बड़ा मॉन्स्टर अजेय लग रहा था और उन सबने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। यह एक मजाक था, एक मजाक उड़ाना। वहां कोई बलिदान वाली मौत नहीं हुई। फिर शायद स्क्रिप्ट की गलती, इलेवन को मार देना, एक ऐसी लड़की जो एक खुशहाल अंत की हकदार थी, एक पिता, एक पार्टनर, दोस्तों के ग्रुप के साथ। उसका बचपन बहुत बुरा था, उसे टॉर्चर किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

    यह मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी एपिसोड की याद दिलाता है, डेनेरीज को उस तरह से मारने का वह अजीब और दयनीय अंत। वैसे, लंबी चलने वाली सीरीज और उनके फिनाले के साथ क्या हो रहा है?

    एक ने लिखा, 'मुझे हमेशा लगेगा कि S3 के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स अपनी पुरानी पहचान खो चुका था। ऐसा लगा कि उसके बाद कोई गंभीर बात नहीं थी। राइटिंग खराब हो गई थी। एक्टिंग भी कभी अच्छी तो कभी खराब थी। इसमें मजेदार पल थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि यह शो धमाकेदार तरीके से खत्म होगा।

     

    एक दर्शक ने लिखा, 'Stranger Things 5 finale देखा। वेक्ना की लड़ाई छोटी थी, मैं चाहता था कि वह उसी अजीब तरीके से खत्म हो। काश मैं एल को लैब से खाई में कूदते हुए देख पाता। डेमोगॉर्गन गायब थे। कुल मिलाकर, मुझे यह सीरीज बहुत पसंद आई, एंडिंग अच्छी थी और माइक एक शानदार कहानीकार था। मुझे उसकी इस थ्योरी पर विश्वास है कि एल जिंदा है'।

     


    एक ने लिखा, 'बहुत से लोग माइंड फ्लेयर से निराश हैं। देखो, सुनो लिंडा, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, माइंड फ्लेयर बिना वेसल्स के कुछ भी नहीं है। माइंड फ्लेयर को कुछ भी बनने के लिए हेनरी की जरूरत थी। उसे अपना काम करवाने के लिए एक वेसल की जरूरत थी। बिना वेसल के... यह बस खाली बंजर जमीन की खाई में एक बड़ा चट्टानी मकड़ी जैसा मॉन्स्टर है।

     

    कुल मिलाकर दर्शकों को फिनाले से थोड़ी निराशा हुई है वहीं इसके कुछ फैंस इसके खत्म होने से इमोशनल हो गए।

