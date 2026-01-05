Single Papa 2: कुणाल खेमू की फैमिली कॉमेडी के दूसरे सीजन का एलान, Netflix पर कब होगी रिलीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर-फिल्ममेकर कुणाल खेमू स्टारर फैमिली कॉमेडी सीरीज 'सिंगल पापा' को सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया गया है। सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शशांक खेतान ने बताया कि सिंगल पापा को हमेशा से एक लंबी, फैमिली सेंटर्ड कहानी के तौर पर सोचा गया था, जो अपने किरदारों के साथ आगे बढ़ सके।

दर्शकों को पसंद आई कहानी खैतान ने एक बयान में कहा, 'दर्शकों को बेबी अमूल, गौरव और गहलोत परिवार से इतना गहरा जुड़ाव देखकर हमारा यह विश्वास और पक्का हो गया है कि उनकी कहानी सिर्फ एक चैप्टर में खत्म होने वाली नहीं थी। नेटफ्लिक्स (Netflix) के साथ हमारी पार्टनरशिप इस दुनिया को ईमानदारी और दिल से बनाने में बहुत जरूरी रही है। गहलोत परिवार का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, और सीजन 2 हमें उनके रिश्तों, चुनौतियों और खुशियों को और भी ज्यादा गहराई और गर्मजोशी से दिखाने का मौका देता है'।