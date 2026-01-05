Language
    Single Papa 2: कुणाल खेमू की फैमिली कॉमेडी के दूसरे सीजन का एलान, Netflix पर कब होगी रिलीज?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:25 PM (IST)

    Single Papa 2: कुणाल खेमू, प्राजक्ता कोली, नेहा धूपिया और अन्य कलाकारों वाली सीरीज 'सिंगल पापा' ओटीटी पर ट्रेंड कर रहा है। अब मेकर्स ने इसके फैंस को ए ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सिंगल पापा का दूसरा सीजन हुआ अनाउंस

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर-फिल्ममेकर कुणाल खेमू स्टारर फैमिली कॉमेडी सीरीज 'सिंगल पापा' को सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया गया है। सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शशांक खेतान ने बताया कि सिंगल पापा को हमेशा से एक लंबी, फैमिली सेंटर्ड कहानी के तौर पर सोचा गया था, जो अपने किरदारों के साथ आगे बढ़ सके।

    दर्शकों को पसंद आई कहानी

    खैतान ने एक बयान में कहा, 'दर्शकों को बेबी अमूल, गौरव और गहलोत परिवार से इतना गहरा जुड़ाव देखकर हमारा यह विश्वास और पक्का हो गया है कि उनकी कहानी सिर्फ एक चैप्टर में खत्म होने वाली नहीं थी। नेटफ्लिक्स (Netflix) के साथ हमारी पार्टनरशिप इस दुनिया को ईमानदारी और दिल से बनाने में बहुत जरूरी रही है। गहलोत परिवार का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, और सीजन 2 हमें उनके रिश्तों, चुनौतियों और खुशियों को और भी ज्यादा गहराई और गर्मजोशी से दिखाने का मौका देता है'।

    क्या है सीरीज की कहानी

    शो में प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा, आयशा रजा, नेहा धूपिया, सुहैल नैय्यर, दयानंद शेट्टी, आयशा अहमद, ध्रुव राठी और ईशा तलवार भी हैं। यह सीरीज गौरव गेहलोत नाम के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जिसे पिता बनना है और इसी बीच एक दिन कोई उसकी कार में एक बच्चा छोड़ जाता है। तलाक के तुरंत बाद बच्चा गोद लेने के उसके अचानक फैसले से उसका परिवार इतना हैरान रह जाता है कि वे कुछ समय के लिए उसे रीबूट करने के बारे में सोचने लगते हैं। इसके बाद ऐसा हंगामा होता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि गहलोत परिवार यह समझने की कोशिश करता है कि जो आदमी अभी भी अपनी जुराबें इधर-उधर रख देता है, वह एक पूरे इंसान को कैसे पालेगा।

    कब रिलीज होगी 'सिंगल पापा 2'

    इशिता मोइत्रा और नीरज उधवानी द्वारा बनाई और को-प्रोड्यूस की गई, जिसमें शशांक खेतान एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, और हितेश केवल्या और नीरज उधवानी के साथ निर्देशन भी कर रहे हैं, यह सीरीज आदित्य पिट्टी और समर खान ने जगर्नॉट प्रोडक्शंस बैनर के तहत प्रोड्यूस की है। 'सिंगल पापा सीज़न 2' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। हालांकि अब तक रिलीज डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।

