Rise And Fall को मिल गया पहला फाइनलिस्ट, रूलर बनने के साथ-साथ घर ले जाएगा ट्रॉफी?

बिग बॉस 19 से भी ज्यादा अगर कोई रियलिटी शो दर्शकों का दिल जीत रहा है तो वह प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाला राइज एंड फॉल है। इस शो में टोटल 16 कंटेस्टेंट आए थे जिनमें से अब सिर्फ 10 बजे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो एक कंटेस्टेंट टास्क जीतकर सीधा फिनाले में अपनी जगह बना चुका है। कौन है वह चलिए जानते हैं

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होने वाला रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' अपने प्रीमियर से ही खूब सुर्खियों में है। 16 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुए इस रियलिटी शो को सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस 19 से भी ज्यादा प्यार मिल रहा है, जिसके कारण ये ओटीटी पर टीआरपी में नंबर 1 है।

इस शो में कुब्रा सैयत, आन्या बांगर, आहाना कुमरा, पवन सिंह, संगीता फोगाट और नूरीन शा बाहर हो चुके हैं। अब फिलहाल शो में 10 कंटेस्टेंट बन चुके हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इनमें से एक कंटेस्टेंट टिकट टू फिनाले टास्क जीतकर शो का पहला फाइनलिस्ट बन चुका है। कौन है वह कंटेस्टेंट, चलिए जानते हैं:

इस कंटेस्टेंट ने जीत लिया टिकट टू फिनाले? एंटरटेनमेंट वेबसाइट इंडिया फोरम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जुन बिजलानी, नयनदीप रक्षित और अन्य 9 कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए जिस सदस्य ने टिकट टू फिनाले जीता है, उनमें सबसे पहला नाम अरबाज पटेल है, जिनका शुरुआत से ही फोकस सिर्फ गेम है।

समय-समय पर सवालों के घेरे में आए अरबाज अरबाज पटेल की जर्नी पर एक नजर डाली जाए, तो शुरुआत से ही वह खुद को 'राइज एंड फॉल' का बड़ा खिलाड़ी समझ रहे थे। शुरुआती एक हफ्ते तो उन्हें सबने पसंद किया, लेकिन बाद में लोगों पर हुक्म चलाने वाली उनकी ये हरकत कीकू शारदा से लेकर रूलर नयनदीप रक्षित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। शो में उनकी आरुष संग हाथापाई भी देखने को मिलती।