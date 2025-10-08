Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rise And Fall को मिल गया पहला फाइनलिस्ट, रूलर बनने के साथ-साथ घर ले जाएगा ट्रॉफी?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:49 PM (IST)

    बिग बॉस 19 से भी ज्यादा अगर कोई रियलिटी शो दर्शकों का दिल जीत रहा है तो वह प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाला राइज एंड फॉल है। इस शो में टोटल 16 कंटेस्टेंट आए थे जिनमें से अब सिर्फ 10 बजे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो एक कंटेस्टेंट टास्क जीतकर सीधा फिनाले में अपनी जगह बना चुका है। कौन है वह चलिए जानते हैं

    prefferd source google
    Hero Image
    राइज एंड फॉल को मिला उसका पहला फाइनलिस्ट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होने वाला रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' अपने प्रीमियर से ही खूब सुर्खियों में है। 16 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुए इस रियलिटी शो को सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस 19 से भी ज्यादा प्यार मिल रहा है, जिसके कारण ये ओटीटी पर टीआरपी में नंबर 1 है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस शो में कुब्रा सैयत, आन्या बांगर, आहाना कुमरा, पवन सिंह, संगीता फोगाट और नूरीन शा बाहर हो चुके हैं। अब फिलहाल शो में 10 कंटेस्टेंट बन चुके हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इनमें से एक कंटेस्टेंट टिकट टू फिनाले टास्क जीतकर शो का पहला फाइनलिस्ट बन चुका है। कौन है वह कंटेस्टेंट, चलिए जानते हैं: 

    इस कंटेस्टेंट ने जीत लिया टिकट टू फिनाले? 

    एंटरटेनमेंट वेबसाइट इंडिया फोरम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जुन बिजलानी, नयनदीप रक्षित और अन्य 9 कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए जिस सदस्य ने टिकट टू फिनाले जीता है, उनमें सबसे पहला नाम अरबाज पटेल है, जिनका शुरुआत से ही फोकस सिर्फ गेम है। 

    यह भी पढ़ें- Pawan Singh की वजह से 'राइज एंड फॉल' फेम Aahana Kumra को मिल रही जान से मारने की धमकी, बोलीं- 'मेरी एक बात...'

    अर्जुन बिजलानी और आरुष के साथ अपनी लड़ाई से लेकर आदित्य नारायण और धनश्री के साथ गठबंधन को लेकर मशहूर अरबाज पटेल हाल ही में फॉल होकर बेसमेंट में चले गए थे। हालांकि, गेम के लिए उनका जुनून न सिर्फ उन्हें पेंटहाउस में ऊपर लेकर आया, बल्कि वह टिकट टू फिनाले टास्क जीतकर ट्रॉफी जीतने के सपने के और भी करीब पहुंच गए हैं। 

    समय-समय पर सवालों के घेरे में आए अरबाज 

    अरबाज पटेल की जर्नी पर एक नजर डाली जाए, तो शुरुआत से ही वह खुद को 'राइज एंड फॉल' का बड़ा खिलाड़ी समझ रहे थे। शुरुआती एक हफ्ते तो उन्हें सबने पसंद किया, लेकिन बाद में लोगों पर हुक्म चलाने वाली उनकी ये हरकत कीकू शारदा से लेकर रूलर नयनदीप रक्षित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। शो में उनकी आरुष संग हाथापाई भी देखने को मिलती। 

    हाल ही में जब अरबाज की गर्लफ्रेंड निकी तंबोली राइज एंड फॉल में फैमिली वीक में आईं तो उन्होंने अपने ब्वॉयफ्रेंड को सीधे तौर पर धनश्री वर्मा से दूर रहने की सलाह दे दी। फैमिली वीक के बाद से ही धनश्री और अरबाज पटेल का इक्वेशन आपस में चेंज हो गया। अरबाज के अलावा अर्जुन बिजलानी को इस सीजन का सबसे मजबूत कंटेस्टेंट माना जा रहा है। 

    यह भी पढ़ें- Rise And Fall से Pawan Singh के जाने के बाद भी धनश्री वर्मा ने पूरी की उनकी इच्छा? वायरल हो रहा वीडियो