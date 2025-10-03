Language
    Rise And Fall से Pawan Singh के जाने के बाद भी धनश्री वर्मा ने पूरी की उनकी इच्छा? वायरल हो रहा वीडियो

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:15 PM (IST)

    एक्ट्रेस और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों राइज एंड फॉल शो में नजर आ रही हैं। शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने धनश्री के साथ फ्लर्ट किया था और इच्छा जताई थी कि वो उन्हें इंडियन आउटफिट में लाल बिंदी के साथ देखें। अब धनश्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे।

    धनश्री वर्मा ने पूरी की पवन सिंह की इच्छा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। इस शो को अशनीर ग्रोवर ने डायरेक्ट किया है और अपने खुलासों की वजह से धनश्री इन दिनों चर्चा में हैं। कुछ समय के लिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी शो का हिस्सा थे और धनश्री के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी।

    धनश्री के साथ फ्लर्ट करते थे पवन

    उस दौरान पवन सिंह ने एक इच्छा जाहिर की थी कि वो धनश्री को इंडियन आउटफिट में लाल बिंदी के साथ देखने वाले हैं। भले ही पवन सिंह अब शो का हिस्सा नहीं हैं लेकिन अब लग रहा है कि एक्ट्रेस ने उनकी ये विश पूरी कर दी है। धनश्री को ट्रेडिशनल आउटफिट में देखकर फैंस भी सरप्राइज हो गए। अपनी मौजूदगी के दौरान पवन को अक्सर शो में धनश्री के साथ फ्लर्ट करते देखा जाता था। दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया।

    View this post on Instagram

    A post shared by Pawan singh (@pawan_in_the_house_baby)

    क्या थी पवन सिंह की इच्छा?

    पवन सिंह के शो से बाहर निकलने के दौरान धनश्री ने वादा किया था कि वह उनकी साड़ी पहनने की इच्छा पूरी करेंगी। भावुक होते हुए उन्होंने पवन से कहा,"पवन जी, आप घर में सबके साथ बहुत इज्जत से बात करते थे। आप घर का माहौल अच्छा बनाकर रखते थे। हम आपको मिस करेंगे। आप सिर्फ दो हफ्ते हमारे साथ रहे, लेकिन आपने साबित कर दिया कि मुश्किल गेम को दिल से खेला जा सकता है। पवन जी,अब मेरी तारीफ कौन करेगा? जैसी आपकी इच्छा थी, एक दिन मैं साड़ी जरूर पहनूंगी।"

    वायरल हो रहा धनश्री का वीडियो

    अब धनश्री वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पवन सिंह की इच्छा पूरी कर दी। फैन्स कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कुछ लोगों ने उनके पारंपरिक परिधान की तारीफ की, तो कुछ ने बताया कि कैसे उन्होंने शो से बाहर होने के बाद भी पवन से किया अपना वादा निभाया।

    धनश्री अक्सर अपने बयानों और शो में चौंकाने वाले खुलासों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि चहल ने शादी के पहले साल में ही उन्हें चीट करना शुरू कर दिया था।

