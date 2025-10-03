Rise And Fall से Pawan Singh के जाने के बाद भी धनश्री वर्मा ने पूरी की उनकी इच्छा? वायरल हो रहा वीडियो

एक्ट्रेस और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों राइज एंड फॉल शो में नजर आ रही हैं। शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने धनश्री के साथ फ्लर्ट किया था और इच्छा जताई थी कि वो उन्हें इंडियन आउटफिट में लाल बिंदी के साथ देखें। अब धनश्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। इस शो को अशनीर ग्रोवर ने डायरेक्ट किया है और अपने खुलासों की वजह से धनश्री इन दिनों चर्चा में हैं। कुछ समय के लिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी शो का हिस्सा थे और धनश्री के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी।

धनश्री के साथ फ्लर्ट करते थे पवन उस दौरान पवन सिंह ने एक इच्छा जाहिर की थी कि वो धनश्री को इंडियन आउटफिट में लाल बिंदी के साथ देखने वाले हैं। भले ही पवन सिंह अब शो का हिस्सा नहीं हैं लेकिन अब लग रहा है कि एक्ट्रेस ने उनकी ये विश पूरी कर दी है। धनश्री को ट्रेडिशनल आउटफिट में देखकर फैंस भी सरप्राइज हो गए। अपनी मौजूदगी के दौरान पवन को अक्सर शो में धनश्री के साथ फ्लर्ट करते देखा जाता था। दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया।

वायरल हो रहा धनश्री का वीडियो अब धनश्री वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पवन सिंह की इच्छा पूरी कर दी। फैन्स कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कुछ लोगों ने उनके पारंपरिक परिधान की तारीफ की, तो कुछ ने बताया कि कैसे उन्होंने शो से बाहर होने के बाद भी पवन से किया अपना वादा निभाया।