'दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लोट रहा होगा', Pawan Singh की वायरल पोस्ट पर यूजर बोले- पावर खत्म ना होई...

    By Digital Desk Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:56 PM (IST)

    भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार चुनाव से पहले फिर से बीजेपी में शामिल होकर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। उन्होंने फेसबुक पर बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें साझा करते हुए एक पोस्ट किया जिस पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पवन सिंह ने अमित शाह जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लिया।

    बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह की बीजेपी में वापसी।

    डिजिटल डेस्क, पटना।  बिहार चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनके इस कदम से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। इस बीच पवन सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसपर यूजर भर-भर कर कमेंट कर रहे हैं।

    पवन सिंह ने फेसबुक पर बीजेपी नेताओं के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लोट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते है।

    आज माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाक़ात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा।"

    उपेंद्र कुशवाहा का लिया आशीर्वाद

    रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मंगलवार को दिल्ली में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मुलाक़ात से लोकसभा चुनाव का खटास मिटाने का प्रयास देखा जा रहा है l मुलाक़ात के दौरान पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का पैर छूकर आशीर्वाद मांगा l

    लोकसभा चुनाव में छोड़ी थी बीजेपी

    बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दी थी, लेकिन वह बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से लड़ना चाहते थे। जब बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और चुनाव में हार गए। उनके चुनाव लड़ने से NDA को भी नुकसान हुआ और उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए।

    हाल ही में पवन सिंह की तस्वीर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह के साथ वायरल हुई थी। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, ''एक नई सोच के साथ नई मुलाकात''। इस पोस्ट के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वह बीजेपी में वापसी करने वाले हैं। अब नई पोस्ट से यह बात कन्फर्म भी हो गई है।

    आरा से लड़ सकते हैं चुनाव

    बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह BJP में थे और रहेंगे। दिल्ली में विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया, चर्चा है यह मुलाकात सुलह के प्रयास के तहत हुई।

    पवन सिंह की BJP में वापसी के कई राजनीतिक मायने हैं। कहा जा रहा है कि वे आरा विधानसभा सीट से NDA उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं।

    अगर ऐसा होता है तो शाहाबाद क्षेत्र (भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर) की 22 विधानसभा सीटों पर BJP को फायदा हो सकता है।

