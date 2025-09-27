Language
    Pawan Singh Vs Khesari Lal Yadav: आम्रपाली दुबे को दोनों सुपरस्टार्स में किसके गाने सबसे अधिक पसंद?

    By Digital Desk Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:35 PM (IST)

    Pawan Singh Vs Khesari Lal Yadav पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने कलाकार हैं। उनके बीच अक्सर प्रतिद्वंद्विता की खबरें आती रहती हैं। इसकी कई वजहें हैं। इसका प्रभाव पूरे सिनेमा जगत पर पड़ता है। अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने इस बीच अपनी बातें बिना लाग लपेट के रखी हैं।

    पवन सिंह, आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव। सौ. आर्काइव

     डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Pawan Singh Vs Khesari Lal Yadav:पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच की प्रतिद्वंद्विता भोजपुरी इंडस्ट्री में जग जाहिर है। इसका प्रभाव न केवल इन दोनों कलाकारों वरन इंडस्ट्री से जुड़े अन्य कलाकारों पर भी पड़ता है।

    बेबाकी से रखीं बातें

    इससे जुड़े कई तरह के सवाल साथी कलाकारों से पूछे जाते हैं। इन दोनों में से पसंद पूछी जाती है। इस बीच दैनिक जागरण के कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुजफ्फरपुर पहुंचीं भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अपनी बातें बेबाकी से रखीं।

    शानदार प्रदर्शन

    दरअसल, डांडिया नाइट के दौरान आम्रपाली दुबे ने अपने हिट भोजपुरी गाने पर ठुमका लगाना शुरू किया तो लोगों ने दोनों हाथ उठाकर उनका साथ दिया। कई बार उन्होंने वंस मोर की डिमांड भी रखी। इससे पूरा माहौल संगीतमय हो गया था।

    पसंद के बारे में पूछा

    इसके बाद जब आम्रपाली ने माइक संभाला तो लोग पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गानों पर डांस की डिमांड करने लगे। लगे हाथ लोगों ने इन दोनों बड़े कलाकारों के गानों में उनकी पसंद के बारे में भी पूछ लिया।

    किसी एक का नाम लेना उचित नहीं

    आम्रपाली ने बहुत समझ-बूझ का परिचय देते हुए कहा कि इन दोनों कलाकारों के गाने उन्हें बेहद पसंद हैं। किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है। मैं इन दोनों के गानों को सुनती हूं और अपनी प्रस्तुति के दौरान उस पर परफॉर्म करती हूं।

    दो खेमों में बंटा

    भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में वह दो खेमों में बंटा है। एक जो पावर स्टार पवन सिंह के साथ है तो दूसरा खेसारी लाल यादव के साथ। इनके बीच की प्रतिद्वंद्विता का प्रभाव न केवल उन पर वरन साथी कलाकारों पर भी पड़ता है।

    पूछे जाते सवाल

    भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार जब कभी अपनी सार्वजनिक प्रस्तुति के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें इनकी प्रतिद्वंद्विता और इसके प्रभाव के बारे में अपनी बातें रखनी पड़ जाती हैं।

    प्रतिद्वंद्विता के कारण

    • पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के बारे में कहा कि वे अपना कॉम्पटीटर नहीं मानते।
    • कहा कि खेसारी लाल यादव मित्र नहीं हैं, और उन्होंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वे कुछ बेतुकी बातें कर रहे थे ²।
    • पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही भोजपुरी सिनेमा में अपनी अलग-अलग पहचान बना चुके हैं।
    • दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता का एक कारण उनकी फिल्मों और गानों की लोकप्रियता हो सकती है।

    भोजपुरी इंडस्ट्री पर प्रभाव

    पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच की प्रतिद्वंद्विता भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी रहती है।

    दोनों के फैंस अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से भिड़ जाते हैं। हालांकि, दोनों सितारों ने अपने काम से दर्शकों का दिल जीता है और उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है।