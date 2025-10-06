Language
    Pawan Singh की वजह से 'राइज एंड फॉल' फेम Aahana Kumra को मिल रही जान से मारने की धमकी, बोलीं- 'मेरी एक बात...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:13 AM (IST)

    रियलिटी शो राइज़ एंड फॉल (Rise and Fall) में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) और आहाना कुमरा (Aahana Kumra) के बीच झगड़े हुए थे। शो से बाहर होने के बाद आहाना ने बताया कि उन्हें पवन सिंह की वजह से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जानिए इस बारे में।

    Hero Image
    आहाना कुमरा को मिल रहीं धमकियां। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश शो पर आधारित रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अश्नीर ग्रोवर होस्टेड शो का भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) भी हिस्सा थे। शो में यूं तो उनकी सभी कंटेस्टेंट्स से बनती थी, लेकिन एक्ट्रेस आहाना कुमरा (Aahana Kumra) के साथ उनका कई बार झगड़ा हुआ है।

    आहाना कुमरा और पवन सिंह अब दोनों ही शो से बाहर हो गए हैं। शो से निकलने से पहले ही भोजपुरी स्टार ने आहाना संग अपना बॉन्ड भी सुधार लिया था और दोनों ने एक-दूसरे से माफी भी मांग ली थी। इसके बावजूद अब एक्ट्रेस को जान से मारने की धमकी मिल रही है। राइज एंड फॉल से बाहर हो चुकीं आहाना ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि पवन सिंह के फैंस उन्हें धमकी दे रहे हैं।

    आहाना कुमरा को मिल रहीं धमकियां

    आहाना कुमरा ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में पवन सिंह के फैंस की तरफ से मिल रहीं धमकियों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा, "मैं शो से बाहर आई और मुझे जान से मारने और दुष्कर्म की धमकियां मिलीं। तो मुझे ऐसी धमकियां क्यों मिल रही थीं? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि हम किस जमाने में रह रहे हैं? किस सदी में हैं कि मेरी एक बात कहने पर मुझे इतनी धमकियां मिल रही हैं। इतनी चीजें मेरे बारे में बोली जा रही हैं, पर किसी और को कुछ नहीं कहा जा रहा है।"

    पवन सिंह के लिए बदले आहाना के इमोशंस

    आहाना कुमरा ने कहा कि उन्होंने पवन सिंह को जो भी बोला, वो स्टेज पर सुलझ गया था। उन्होंने कहा, "आज मैं उनका सम्मान करती हूं क्योंकि बहुत कंटेस्टेंट्स ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा और आज तक सॉरी नहीं बोला। मैं समझती हूं कि लोग गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें बुरा लगा।" उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने धमकियों वाला स्क्रीनशॉट शो के मेकर्स को भी भेजा है।

