Pawan Singh की वजह से 'राइज एंड फॉल' फेम Aahana Kumra को मिल रही जान से मारने की धमकी, बोलीं- 'मेरी एक बात...'

रियलिटी शो राइज़ एंड फॉल (Rise and Fall) में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) और आहाना कुमरा (Aahana Kumra) के बीच झगड़े हुए थे। शो से बाहर होने के बाद आहाना ने बताया कि उन्हें पवन सिंह की वजह से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश शो पर आधारित रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अश्नीर ग्रोवर होस्टेड शो का भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) भी हिस्सा थे। शो में यूं तो उनकी सभी कंटेस्टेंट्स से बनती थी, लेकिन एक्ट्रेस आहाना कुमरा (Aahana Kumra) के साथ उनका कई बार झगड़ा हुआ है।

आहाना कुमरा और पवन सिंह अब दोनों ही शो से बाहर हो गए हैं। शो से निकलने से पहले ही भोजपुरी स्टार ने आहाना संग अपना बॉन्ड भी सुधार लिया था और दोनों ने एक-दूसरे से माफी भी मांग ली थी। इसके बावजूद अब एक्ट्रेस को जान से मारने की धमकी मिल रही है। राइज एंड फॉल से बाहर हो चुकीं आहाना ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि पवन सिंह के फैंस उन्हें धमकी दे रहे हैं।