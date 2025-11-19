Language
    Prime Video पर आते ही बदली इस फ्लॉप फिल्म की किस्मत, 2 घंटे 55 मिनट की कहानी नहीं करेगी बोर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:08 AM (IST)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर एक से एक बढ़कर वेब सीरीज और मूवीज देखने को मिलती है। हाल ही में प्राइम वीडियो पर एक फ्लॉप मूवी को रिलीज किया गया है, जो अब ओटीटी पर आकर गर्दा उड़ा रही है। 

    प्राइम वीडियो पर मस्ट बनी ये मूवी (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार की तरह अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) भी डिजिटल दुनिया के सबसे पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में से एक है। हर सप्ताह प्राइम वीडियो पर एक से एक बेहतरीन थ्रिलर को ऑनलाइन रिलीज किया जाता है, जिनमें नई वेब सीरीज और मोस्ट अवेटेड मूवीज के नाम शामिल रहते हैं। 

    

    हाल ही में प्राइम वीडियो पर एक ऐसी ही फिल्म को रिलीज किया गया है, जो बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल तौर पर फ्लॉप साबित हुई। लेकिन ओटीटी पर आते ही इस मूवी की किस्मत बदल गई है और फिल्म मस्ट वॉच बन गई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    प्राइम वीडियो पर छाई ये फिल्म

    जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे बीते 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 के चलते इसे बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन अब ओटीटी पर आकर इस फिल्म ने सही मायनों में सफलता हासिल कर ली है। 2 घंटे 55 मिनट की इस मूवी की कहानी दो जुड़वा भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है। 

    जिनमें एक चतुर और चालक है और दूसरा सीधा-साधा है। उस चतुर लड़के की जिंदगी में एक बमफाड़ लड़की की एंट्री होती है और ये तीनों मिलकर एक गैंग बनाते हैं। इसके बाद शहर में लूटपाट का तांडव मचाना शुरू करते हैं। लेकिन इस बीच इन तीनों की जिंदगी में भूचाल बनकर एक बाहुबली आता है और सारा सिस्टम हिला देता है। 

    अब ये तीनों उस बाहुबली का मुकाबला कैसे करते हैं, उसे जानने को लिए आपको निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म निशानची (Nishaanchi) को देखना पड़ेगा, जिसे हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। इस मूवी में अभिनेता ऐश्वर्या ठाकरे, राधिका पंटो, मोनिका पंवार, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अयूब जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाओं को अदा किया है। 

    आईएमडीबी से मिली अच्छी रेटिंग

    ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर निशानची की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसकी पॉजिटिव आईएमडीबी रेटिंग भी बताई जा रही है। गौर किया इसकी रेटिंग की तरफ तो वह 6.7/10 है, जो किसी भी फिल्म के लिए अच्छी मानी जाती है। 

