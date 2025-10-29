6 दिनों से Netflix पर कब्जा जमाए बैठी है ये नई फिल्म, OTT पर धड़ल्ले से देखी जा रही है साउथ थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में और वेब सीरीज देखने वालों का तादाद काफी ज्यादा है। थिएटर्स के अलावा सिनेप्रेमी ओटीटी (OTT) पर भी मनोरंजन का मजा लेना पसंद करते हैं। जिसकी वजह ओटीटी पर मौजूद धमाकेदार कंटेंट माना जाता है। हाल ही में मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर एक नई साउथ फिल्म को रिलीज किया गया है, जो पिछले 6 दिनों से ट्रेंडिंग के मामले में नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाए हुए बैठी है।

आलम ये है कि इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर धड़ल्ले से देखा जा रहा है, जिसके चलते ये मोस्ट वॉच बनने की कगार पर आ गई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी साउथ थ्रिलर के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रही है ये साउथ थ्रिलर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज का भंडार मौजूद हैं। दर्शकों को नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज का बेसब्री से इंतजार रहता है, जो फिलहाल 23 अक्टूबर को रिलीज हुई एक नई साउथ फिल्म से खत्म हुआ है। फिल्म का जॉनर गैंगस्टर ड्रामा है। मूवी की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में दिखाई गई है, जो बदलते समय के साथ जुर्म की दुनिया को छोड़ चुका है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर पिछले 6 दिनों से ये मूवी ट्रेंडिंग में नंबर-1 की कुर्सी से हिली नहीं है और दर्शक इसे देखना पसंद कर रहे हैं। मूवी में बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने खलनायक की भूमिका को अदा किया है।