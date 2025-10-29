6 दिनों से Netflix पर कब्जा जमाए बैठी है ये नई फिल्म, OTT पर धड़ल्ले से देखी जा रही है साउथ थ्रिलर

Language
    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:11 PM (IST)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 6 दिन पहले एक साउथ थ्रिलर को रिलीज किया गया है। ओटीटी (OTT) पर आते ही इस मूवी ने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। आलम ये है कि अब 2 घंटे 34 मिनट की ये मूवी नेटफ्लिक्स पर धड़ल्ले से देखी जा रही है। 

    ओटीटी पर मोस्ट वॉच बनी ये मूवी (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में और वेब सीरीज देखने वालों का तादाद काफी ज्यादा है। थिएटर्स के अलावा सिनेप्रेमी ओटीटी (OTT) पर भी मनोरंजन का मजा लेना पसंद करते हैं। जिसकी वजह ओटीटी पर मौजूद धमाकेदार कंटेंट माना जाता है। हाल ही में मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर एक नई साउथ फिल्म को रिलीज किया गया है, जो पिछले 6 दिनों से ट्रेंडिंग के मामले में नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाए हुए बैठी है। 

    आलम ये है कि इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर धड़ल्ले से देखा जा रहा है, जिसके चलते ये मोस्ट वॉच बनने की कगार पर आ गई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी साउथ थ्रिलर के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रही है ये साउथ थ्रिलर

    ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज का भंडार मौजूद हैं। दर्शकों को नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज का बेसब्री से इंतजार रहता है, जो फिलहाल 23 अक्टूबर को रिलीज हुई एक नई साउथ फिल्म से खत्म हुआ है। फिल्म का जॉनर गैंगस्टर ड्रामा है। मूवी की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में दिखाई गई है, जो बदलते समय के साथ जुर्म की दुनिया को छोड़ चुका है। 

    लेकिन उसके कुछ नए और पुराने दुश्मन मायानगरी में तबाही मचाते हैं। जिसके तार धीरे-धीरे उसी व्यक्ति की निजी जिंदगी से जुड़ने लगते हैं। गैंगवार और धुंआधार एक्शन आपको इस 2 घंटे 34 मिनट की फिल्म में भरपूर देखने को मिलेगा, जो आपको काफी रोमांचित करेगा। आपके बता दें कि यहां बात साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की लेटेस्ट फिल्म दे कॉल मी ओजी (They Call Me OG) की जा रही है। 

    ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर पिछले 6 दिनों से ये मूवी ट्रेंडिंग में नंबर-1 की कुर्सी से हिली नहीं है और दर्शक इसे देखना पसंद कर रहे हैं। मूवी में बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने खलनायक की भूमिका को अदा किया है।

    कमाई में अव्वल निकली दे कॉल मी ओजी

    गौर किया जाए पवन कल्याण और इमरान हाशमी की दे कॉल मी ओजी के कमर्शियल प्रदर्शन की तरफ तो वर्ल्डवाइड ये तेलुगु भाषा पीरियड ड्रामा क्राइम थ्रिलर 300 करोड़ के आस-पास कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। 

