OTT Web Series And Movies: ओटीटी पर इस हफ्ते धरती से लेकर अंतरिक्ष तक जंग, कॉलेज की मस्ती और रोमांच के रंग

नई दिल्ली, जेएनएन। इस शुक्रवार सिनेमाघरों में कोई चर्चित फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते आयी जरा हटके जरा बचके के बाद 9 जून को कोई बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। बस हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉरमर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स ही आएगी। इसके बाद 16 जून को आदिपुरुष रिलीज होगी।

ऐसे में ओटीटी स्पेस में मनोरंजन की तगड़ी डोज मिलने वाली है। शाहिद एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लडी डैडी के साथ ओटीटी स्पेस में लौट रहे हैं। डिजिटल स्पेस में यह इस हफ्ते की सबसे बड़ी भारतीय रिलीज है। इसके अलावा कुछ पुरानी फिल्में भी स्ट्रीम की जा रही हैं। वहीं, हिंदी और अंग्रेजी वेब सीरीज की लम्बी कतार है।

7 जून को OTT पर आ रहीं ये फिल्में और सीरीज

अवतार- द वे ऑफ वॉटर

(Avatar The Way Of Water)

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 'अवतार- द वे ऑफ वॉटर' आ जाएगी। दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल अवतार 2 ओटीटी की भी बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पहले रिलीज हो चुकी है, मगर रेंटल प्लान के तहत उपलब्ध थी और फिल्म देखने के लिए अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ती थी।

2018

सोनी-लिव पर 2018 स्ट्रीम की जाएगी। यह इस साल अभी तक की सबसे सफल मलयालम फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से अधिक ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्डवाइड किया है।

जूड एंथनी जोसेफ निर्देशित फिल्म में टॉविनो थॉमस, तन्वी राम, विनीत श्रीनिवासन, अपर्णा बालामुरली ने प्रमुख किरदार निभाये हैं। सोनी-लिव पर फिल्म मलयालम के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में भी स्ट्रीम की जा रही है। यह सरवाइवल थ्रिलर फिल्म है।

नेटफ्लिक्स पर हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड श्वार्जनेगर की बायोग्राफिकल डॉक्युमेंट्री सीरीज अर्नोल्ड (Arnold) आ रही है। इस सीरीज में अर्नोल्ड के करियर और जिंदगी की अहम झलकियां दिखायी जाएंगी।

8 जून को OTT पर आ रहीं ये फिल्में और सीरीज

यूपी 65 (UP 65)

जियो सिनेमा पर गगनजीत सिंह की सीरीज यूपी 65 (UP 65) रिलीज हो रही है। यह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे कुछ दोस्तों की कहानी है, जो इसी नाम से आये उपन्यास से ली गयी है। सीरीज बनारस में सेट है।

नेवर हैव आइ एवर 4 (Never Have I Ever 4)

नेटफ्लिक्स पर मिंडी कलिंग का नेवर हैव आइ एवर का चौथा सीजन (Never Have I Ever 4) आ रहा है।

9 जून को OTT पर आ रहीं ये फिल्में और सीरीज

ब्लडी डैडी (Bloody Daddy)

जियो सिनेमा पर शाहिद कपूर की ब्लडी डैडी रिलीज हो रही है। यह एक्शन फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने निर्देशित किया है। फ्रेंच फिल्म की इस रीमेक में शाहिद बिल्कुल अलग अंदाज में दिखेंगे।

गुनेहगार

जी5 पर गुनेहगार स्ट्रीम होगी। आकर्ष खुराना निर्देशित यह फिल्म पिछले साल जी थिएटर पर रिलीज हो चुकी है। इस थ्रिलर फिल्म में श्वेता बसु प्रसाद, गजराज राव और सुमीत व्यास मुख्य भूमिकाओं में हैं।

इनके अलावा कुसुम मनोहर लेले और कोई बात चले भी जी5 पर स्ट्रीम की जा रही हैं।

ब्लडहाउंड्स (Bloodhounds)

नेटफ्लिक्स पर कोरियन वेब सीरीज ब्लडहाउंड्स (Bloodhounds) रिलीज हो रही है। यह तीन युवकों की कहानी है, जो पैसे की चाहत में बड़ा लोन लेते हैं, मगर फिर एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं।

एम्पायर ऑफ लाइट (Empire Of Light)

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एम्पायर ऑफ लाइट आ रही है। सैम मेंडिस निर्देशित फिल्म में ओलिविया कोलमैन, माइकल वार्ड, कोलिन फिर्थ, टॉबी जोन्स प्रमुख किरदारों में हैं।

10 जून को OTT पर आ रहीं ये फिल्में और सीरीज

फ्लेमिन हॉट (Flamin' Hot)

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्लेमिन हॉट (Flamin' Hot) रिलीज होगी। एवा लोंगोरिया निर्देशित फिल्म में ब्रिस गोंजालेज, जेसी गारसिया, एनी गोंजालेज मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अंग्रेजी और स्पेनिश में रिलीज की जा रही है। यह रिचर्ड मोनटानेज बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा है, जिन्होंने स्नैक फूड Flamin' Hot Cheetos की खोज की थी।

65

नेटफ्लिक्स पर 65 रिलीज हो रही है। साइ फाइ फिल्म का निर्देशन स्कॉट बेक और ब्रायन वुड्स ने किया है। फिल्म में एडम ड्राइवर, एरियाना ग्रीनब्लैट, क्लोइ कोलमैन और नीका किंग प्रमुख किरदारों में हैं। 65 अंग्रेजी में स्ट्रीम की जाएगी।

इनके अलावा...

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस हफ्ते अमेरिकन हॉरर स्टोरीज, ग्रेज एनॉटमी, हाऊ आइ मेट योर मदर, 24, न्यू गर्ल, 9-11 और बोस्टन लीगल वेब सीरीज स्ट्रीम की गयी हैं। अंग्रेजी शोज के शौकीनों के लिए यह बेहतरीन विकल्प हो सकता है।