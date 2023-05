Upcoming Hollywood Movies: जून में बॉलीवुड को टक्कर देने आ रहीं ये हॉलीवुड फिल्में, हिट फ्रेंचाइजी भी शामिल

नई दिल्ली, जेएनएन। हॉलीवुड की बेहद लोकप्रिय एक्शन फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस की 10वीं फिल्म फास्ट X भारत में बेहतरीन कारोबार कर रही है। विन डीजल स्टारर फिल्म 100 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। जिस दौर में हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर घिसट रही हैं, वहीं हॉलीवुड फिल्में अपना दमखम दिखा रही हैं। जून में भी फ्रेंचाइजी फिल्मों के रिलीज होने का सिलसिला जारी रहेगा।

पहली जून को स्पाइडरमैन- एक्रॉस द स्पाइडर-वर्स (Spider-Man: Across The Spider-Verse) फिल्म आ रही है। यह एनिमेटेड फिल्म है और स्पाइडरमैन इस बार बिल्कुल नई चुनौती का सामना करता नजर आएगा। दर्शक स्पाइडरमैन का मल्टीवर्स भी देखेंगे।

पहली बार भारतीय स्पाइडरमैन भी नजर आएगा, जिसका नाम पवित्र प्रभाकर है। इस किरदार को क्रिकेटर शुभमन गिल ने आवाज दी है। फिल्म भारत में 1800 स्क्रींस पर 10 भाषाओं में रिलीज होगी। यह पहली हॉलीवुड फिल्म है, जो इतनी भाषाओं में पर्दे पर उतारी जा रही है।

9 जून को ट्रांसफॉरमर्स फ्रेंचाइजी की सातवीं फिल्म ट्रांसफॉरमर्स- राइज ऑफ द बीस्ट्स (Transformers: Rise Of The Beasts) आ रही है। हॉलीवुड फिल्म अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की जाएगी। इस साइ-फाइ फ्रेंचाइजी की शुरूआत 2007 में हुई थी।

राइज ऑफ द बीस्ट्स का निर्देशन स्टीवन कैपल जूनियर ने किया है। फिल्म में एंथनी रामोस, पीटर कुलेन, लीजा कोशी और पीट डेविडसन प्रमुख किरदारों में नजर आएंगे।

16 जून को डिज्नी और पिक्सर इंडिया की फिल्म एलिमेंटल (Elemental) रिलीज होगी। फिल्म एलिमेंट सिटी में ले जाती है, जहां कई एलिमेंट्स यानी तत्व रहते हैं और काम करते हैं। वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि और एम्बर की कहानी है। फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। एलिमेंटल अंग्रेजी और हिंदी में रिलीज होगी। पीटर सोन ने इसका निर्देशन किया है।

16 जून को ही द फ्लैश (The Flash) रिलीज होगी। यह डीसी की सुपरहीरो फिल्म है। एंडी मुशिएटी निर्देशित फिल्म में एजरा मिलर टाइटल रोल में दिखेंगे। डीसी एक्सटेंडेट यूनिवर्स की यह 13वीं फिल्म है।

23 जून को आ रही नो हार्ड फीलिंग्स (No Hard Feelings) एडल्ट कॉमेडी फिल्म है। जीन स्टुपनिट्स्की ने निर्देशन किया है। जेनिफर लॉरेंस और एंड्रू बार्थ फेल्डमैन मुख्य भूमिकाओं में हैं।

30 जून को हॉलीवुड की एक और बडी फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म आएगी। यह है इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी (Indiana Jones And The Dial Of Destiny)। कई सालों से चली आ रही फ्रेंचाइजी की यह पांचवीं फिल्म है। निर्देशन जेम्स मैनगोल्ड (James Mangold) ने किया है। ‘इंडियाना जोन्स’ का किरदार हैरिसन फोर्ड (Harrison Ford) ने निभाया है। वो शुरू से इस फिल्म सीरीज से जुड़े हैं और अब उनकी आखिरी मौजूदगी है।