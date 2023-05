42 साल पहले शुरू हुई थी 'इंडियाना जोन्स', एक में अमरीश पुरी ने किया था काम, 5वीं फिल्म 'कांस' में हुई प्रीमियर

नई दिल्ली, जेएनएन। Indiana Jones: एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड मूवी ‘इंडियाना जोन्स’ (Indiana Jones) इन दिनों चर्चा में है। वजह है ‘कांस फिल्म फेस्टिवल’ में फिल्म के 5वें सीरीज का प्रीमियर। ‘खजाने’ पर बेस्ड मूवी ‘इंडियाना जोन्स’ 42 साल पहले रिलीज हुई थी और अब तक इसकी 4 सीरीज सक्सेसफुल साबित हुई।

फिल्म का डायरेक्शन जेम्स मैनगोल्ड (James Mangold) और स्टीवन स्पिलबर्ग (Steven Spielberg) ने किया है। पैरामाउंट पिक्चर्स, लूकसफिल्म और वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स की निर्मित फिल्म में ‘इंडियाना जोन्स’ का किरदार हैरिसन फोर्ड (Harrison Ford) ने निभाया। जानें फिल्म को कितने साल हो गए हैं और इस फ्रेंचाइसी की कितने फिल्म सीरीज रिलीज हो चुकी है।

कब शुरू हुई थी ‘इंडियाना जोन्स’?

‘इंडियाना जोन्स- रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क’ 1981 में रिलीज हुई थी। इंडियाना जोन्स एक पुरातत्वविद्, प्रोफेसर और ग्लोब-ट्रॉटिंग एडवेंचरर होता है, जो नाजी सेना के खिलाफ लड़ता है। कहानी में दिखाया जाता है कि नाजी सेना वाचा के संदूक का पता लगाना चाहती है, ताकि उन्हें ऐसी शक्तियां मिल जाए, जो उन्हें अजेय बना दें। हालांकि, इंडियाना जोन्स उन्हें रोकने के लिए कई खतरों का सामना करता है।

‘इंडियाना जोन्स’ में अमरीश पुरी बने थे विलेन?

बॉलीवुड के ‘मुगैंबो’ कहे जाने वाले फेमस विलेन अमरीश पुरी ने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने फेमस फ्रेंचाइसी की दूसरी फिल्म सीरीज ‘इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम’ (Indiana Jones and The Temple of Doom) में भी विलेन के किरदार से खूब लाइमलाइट बटोरी थी।

फिल्म में अमरीश ‘मोला राम’ बने थे, जो ठगी के पुजारी और पंथ के नेता थे। ये मूवी 1984 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म सीरीज में दिखाया गया था कि ‘इंडियाना जोन्स’ इस बार इंडिया के एक गांव में इनवेस्टिगेशन के लिए आए, जहां रहस्यमयी तरीके से बच्चे खो रहे थे।

‘इंडियाना जोन्स’ का नाजीस के खिलाफ जंग

तीसरी फिल्म सीरीज ‘इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड’ भी काफी पसंद की गई थी। ये साल 1989 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज में दिखाया गया था कि इंडियाना जोन्स नाजीस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे।

</p><p>

19 साल बाद रिलीज हुई थी ‘इंडियाना जोन्स 4’

तीसरी फिल्म सीरीज के बाद ‘इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल’ को रिलीज होने में करीब 19 साल का वक्त लगा। ये फिल्म सीरीज कोल्ड वॉर एरा के इर्द-गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। इसे 2008 में रिलीज किया गया था।

‘कांस’ में छाया ‘इंडियाना जोन्स’ का प्रीमियर

‘इंडियाना जोन्स’ की पांचवीं फिल्म सीरीज ‘इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी’ (Indiana Jones and the Dial of Destiny) 15 साल बाद एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसका ‘कांस फिल्म फेस्टिवल 2023’ (Cannes Film Festival 2023) में प्रीमियर भी हुआ। 30 जून 2023 को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी।

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं ‘इंडियाना जोन्स’?

अगर आप भी ‘इंडियाना जोन्स’ की सभी फिल्म सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इसका ‘प्राइम वीडियो’ में लुत्फ उठा सकते हैं। इसके 4 फिल्म सीरीज ‘प्राइम वीडियो’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं।

‘इंडियाना जोन्स’ की स्टार कास्ट

फिल्म सीरीज में हैरिसन फोर्ड, जॉर्ज लूकस, फ़ोएबे वालर-ब्रिज, मैड्स मिकेलसेन, शिया ला बियोफ़, करेन एलन, के हुई क्वान जैसे सितारे लीड रोल में हैं।