OTT पर आते ही क्राइम थ्रिलर ने हथिया ली नंबर-1 की कुर्सी, धड़ल्ले से देखी जा रही 2 घंटे 26 मिनट की ये फिल्म
OTT प्लेटफॉर्म पर आए दिन कुछ न कुछ नया रिलीज होता रहता है। हाल ही में साउथ सिनेमा की तरफ से एक क्राइम थ्रिलर फिल्म को ऑनलाइन रिलीज किया गया है और आते ही ये ट्रेंडिंग में नंबर-1 बन गई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में और वेब सीरीज देखना आज के सिनेप्रेमियों को काफी पसंद आता है। सिनेमाघरों के अलावा ऑनलाइन क्या कुछ नया स्ट्रीम होने वाला है, इसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं।
हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक तमिल भाषा की शानदार क्राइम थ्रिलर को रिलीज किया गया है, जो पिछले चार दिनों से ओटीटी पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 (OTT Trending Movies) की कुर्सी पर विराजमान है। इस फिल्म को ऑनलाइन धड़ल्ले से देखा जा रहा है और हर तरफ इसकी खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साउथ सिनेमा की नई फिल्म का क्या नाम है।
ओटीटी पर धूम मचा रही ये फिल्म
साउथ सिनेमा लंबे समय से बेहतरीन फिल्मों के जरिए ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन करता आ रहा है। इसी तर्ज पर बीते 3 अक्टूबर को ओटीटी पर एक बेहतरीन फिल्म को रिलीज किया गया है। 2 घंटे 26 मिनट की इस मूवी की कहानी आपको दिल और दिमाग को हिला कर रख देगी। फिल्म की शुरुआत आम साउथ मूवीज के साथ धमाकेदार एक्शन के साथ होती है।
फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट
यह भी पढ़ें- Baaghi 4 OTT Release: थिएटर्स में फेल बागी 4 ओटीटी पर दिखाएगी खेल, कब और कहां होगी ऑनलाइन स्ट्रीम?
मूवी में दो खलनायक दिखाए गए हैं, जो तमिलनाडु में हथियार सप्लाई करते हैं और जुर्म का आतंक मचाते हैं। इन दोनों गैंगस्टर की धरपकड़ में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहता है। फिर फिल्म में हीरो की एंट्री होती है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी आंखें खुलती है और वह इन दोनों गुंडों की जान का दुश्मन बन जाता है।
फोटो क्रेडिट- एक्स
मूवी में एक्शन सीक्वेंस की भरमार है और बॉक्स ऑफिस पर भी ये सफल रही थी। बता दें कि यहां जिस मूवी का जिक्र किया जा रहा है उसका नाम मधरासी (Madharaasi) है, जिसमें शिवा कार्तिकेयन, रुक्मिणी वसंत और विद्युत जामवाल जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाओं को अदा किया। निर्देशक ए आर मुरुगदास की ये एक्शन थ्रिलर फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 बनी हुई है।
आईएमडीबी रेटिंग में टॉपर
अपनी बेहतरीन कहानी के दम पर मधरासी सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर भी जनता का मनोरंजन कर रही है। आईएमडीबी की तरफ से इस फिल्म को 7.3/10 की धांसू रेटिंग मिली है, जो ये बताने के लिए काफी कि मधरासी के एक मस्ट वॉच थ्रिलर है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।