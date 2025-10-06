Baaghi 4 OTT Release: थिएटर्स में फेल बागी 4 ओटीटी पर दिखाएगी खेल, कब और कहां होगी ऑनलाइन स्ट्रीम?

Baaghi 4 On OTT बीते महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और संजय दत्त की एक्शन थ्रिलर बागी 4 का बॉक्स ऑफिस पर बेहद बुरा हश्र हुआ। अब ये फिल्म ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऑनलाइन इसे कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले महीने सिनेमाघरों में अभिनेता टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म बागी 4 को रिलीज किया गया था। इस एक्शन थ्रिलर से दर्शकों का काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। अब बागी 4 की ओटीटी रिलीज (Baaghi 4 OTT Release) को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है।

इस आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि थिएटर्स के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कब और कहां टाइगर श्रॉफ की बागी 4 दस्तक देने वाली है। ओटीटी पर कब और कहां आएगी बागी 4? निर्माता साजिद नाडियाडवाला की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी बागी की चौथी किस्त को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयारी में लगी हुई है।

फोटो क्रेडिट- एक्स बता दें कि रिलीज से पहले फिल्म के डिजिटल राइट्स प्राइम वीडियो ने खरीद लिए थे। ऐसे में अगर आप भी बागी 4 की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो प्राइम वीडियो को सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें। कमर्शियल तौर पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाने के कारण इस मूवी को फ्लॉप माना गया है।

बागी 4 की कलेक्शन रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बागी 4 का कुल बजट 80 करोड़ के आस-पास बताया गया। बॉलीवुड हंंगामा की रिपोर्ट के अनुसार टाइगर श्रॉफ की इस मूवी का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लाइफटाइम कलेक्शन 47.40 करोड़ रहा, जबकि वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा 66.39 करोड़ रहा।