हॉलीवुड चले Tiger Shroff, इन दो बड़े सुपरस्टार्स के साथ करेंगे बड़ी एक्शन फिल्म?

प्रियंका चोपड़ा से लेकर दीपिका पादुकोण और तब्बू के बाद अब बागी 4 एक्टर टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड फिल्मों में धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो वह जल्द ही 2 विदेशी सुपरस्टार्स के साथ एक बड़ी एक्शन फिल्म करने वाले हैं जिन्में से एक स्टार को मार्शल आर्ट्स में महारथ हासिल है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमरीश पुरी से लेकर अनुपम खेर, राधिका आप्टे, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और ओम पुरी सहित कई एक्टर्स हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं। हालांकि, बहुत ही कम ऐसे हैं, जो बॉलीवुड की तरह वहां पर भी धमाल मचा पाए हैं। इस वक्त प्रियंका चोपड़ा ही एक ऐसी स्टार हैं, जो अपनी एक्टिंग के दम पर फिलहाल हॉलीवुड में टिकी हुई हैं।

अब प्रियंका और दीपिका के बाद बागी 4 एक्टर टाइगर श्रॉफ भी हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें 2 ऐसे सुपरस्टार्स के साथ एक एक्शन फिल्म ऑफर हुई है, जो हॉलीवुड सिनेमा का एक बड़ा नाम है। किन दो दिग्गजों के साथ टाइगर श्रॉफ को मिलेगा हॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

इन 2 हॉलीवुड एक्टर्स के साथ दिखेंगे टाइगर श्रॉफ पिंकविला की एक खबर के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ जिन 2 हॉलीवुड सुपरस्टार्स के साथ पहली बार फिल्म करने जा रहे हैं, उसमें से एक गोल्ड ग्लोब अवॉर्ड विनर एक्टर और फिल्ममेकर सिल्वेस्टर स्टेलोन हैं और दूसरे थाई मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट और फ्यूरियस 7 एक्टर टोनी जा हैं।

इंडियन डायरेक्टर करेगा फिल्म का निर्देशन? इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि इस फिल्म मेकर्स की एक्टर्स के साथ बातचीत शुरू हो गई है और टाइगर-सिल्वेस्टर और स्टेलोन तीनों ने ही इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इस मूवी के निर्देशन की कमान भारतीय डायरेक्टर ही संभालेगा और टाइगर श्रॉफ अपने आइडल सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ अपनी पहली हॉलीवुड एक्शन फिल्म करने के लिए उत्सुक हैं।