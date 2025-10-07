Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jolly LLB 3 OTT Release: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर केस लड़ेंगे दोनों जॉली, कब और कहां होगी ऑनलाइन स्ट्रीम?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    Jolly LLB 3 On OTT इस समय थिएटर्स में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 अपने अंतिम पड़ाव है। बॉक्स ऑफिस अच्छा प्रदर्शन करने वाली इस कोर्टरूम ड्रामा की अब ओटीटी रिलीज की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऑनलाइन जॉली एलएलबी 3 कब और कहां आ रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ओटीटी पर आएगी जॉली एलएलबी 3 (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Akshay Kumar की साल की चौथी फिल्म जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) मौजूदा समय में सिनेमाघरों में उल्टी गिनती गिन रही है। अरशद वारसी के साथ अक्की की जोड़ी ऑडियंस और क्रिटिक्स को काफी पसंद आई है, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की प्रदर्शन अच्छा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब जॉली एलएलबी 3 की ओटीटी रिलीज (Jolly LLB 3 OTT Release Date) को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं और किसी के जहन में ये सवाल है कि ये कोर्टरूम ड्रामा मूवी कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। 

    ओटीटी पर कब और कहां आएगी जॉली एलएलबी 3?

    19 सितंबर 2025 को निर्देशक सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी जॉली एलएबी 3 को दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज किया गया है। जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी के तौर पर फैंस को फिल्म की तीसरी किस्त से काफी उम्मीदें और अपनी बेहतरीन कहानी के दम पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी के मूवी उम्मीदों पर खरी उतरी। अब फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 

    यह भी पढ़ें- 3 साल पुरानी फिल्म OTT पर अब कर रही है ट्रेंड, IMDb से 8.2 रेटिंग लेकर बनी बैठी है मस्ट वॉच

    आपको बता दें कि रिलीज से पहले जॉली एलएलबी 3 डिजिटल राइट्स सेल हो गए थे, जिन्हें मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीदा था। इस आधार पर आने वाले समय में ये मूवी नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ही स्ट्रीम की जाएगी। हालांकि, इसकी आधिकारिक ओटीटी रिलीज डेट का एलान होना अभी बाकी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक में आपको ये कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा मूवी ओटीटी पर देखने को मिल जाएगी। 

    जॉली एलएलबी 3 में सिर्फ अक्षय कुमार और अरशद वारसी ही नहीं, बल्कि गजराव, सीमा बिस्वास, अमृता राव, हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला और राम कपूर जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाओं को अदा किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जॉली एलएलबी 3 एक फुल ऑन एंटरटेनिंग मूवी है, जो आपको भरपूर मनोरंजन करती है। 

    बॉक्स ऑफिस पर जॉली एलएलबी 3 का प्रदर्शन

    जॉली एलएलबी 3 इस साल अक्षय कुमार की तीसरी ऐसी मूवी रही है, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। फिल्म ने रिलीज के 18 दिन के भीतर  अब तक कुल 110 करोड़ का कारोबार कर लिया है, जोकि ठीकठाक आंकड़ा माना जा रहा है।  हालांकि, अभी भी अपना बजट निकालने के लिए इसे 10 करोड़ की और आवश्यकता है। 

    यह भी पढ़ें- Baaghi 4 OTT Release: थिएटर्स में फेल बागी 4 ओटीटी पर दिखाएगी खेल, कब और कहां होगी ऑनलाइन स्ट्रीम?