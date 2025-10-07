Jolly LLB 3 Box Office Day 18: कांतारा के सामने नहीं चली जॉली की दलीले, सोमवार को कमाई में आई भारी गिरावट

Jolly LLB 3 Collection अक्षय कुमार की फिल्मों की शुरुआत तो बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी होती है लेकिन उन पर ग्रहण लगने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब 17 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली इस मूवी को कांतारा चैप्टर 1 ने ऐसा पछाड़ा है कि 18वें दिन फिल्म को भारी नुकसान हुआ।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार की फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती हैं, तो उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए कोई न कोई आ ही जाता है। हाउसफुल 5 के बाद अब उनकी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3 Movie) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने आते ही जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया है, उससे वकील साहब की कमाई पर बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट पड़ा है। रविवार तक दमदार कमाई करने वाली जॉली एलएलबी 3 का सोमवार का कलेक्शन इतना ज्यादा गिर गया, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। 18वें दिन फिल्म के हाथ कितनी कमाई लगी, नीचे देखें आंकड़े:

जॉली एलएलबी 3 को सोमवार को हुआ भारी नुकसान बीते महीने 19 सितंबर को रिलीज हुई जॉली एलएलबी 3 की शुरुआत भले ही स्लो हुई थी, लेकिन मूवी ने धीरे-धीरे बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी और बागी 4 जैसी बड़ी फिल्म को धूल चटा दी थी। हालांकि, अब 18वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मूवी का बंटाधार हो गया है।

वर्ल्डवाइड 157.7 करोड़ रुपए इंडिया नेट 108.65 करोड़ रुपए इंडिया ग्रॉस 129.2 करोड़ रुपए सिंगल डे 60 लाख ओवरसीज 28.5 करोड़ वर्ल्डवाइड कितना पहुंचा जॉली एलएलबी 3 का कलेक्शन? जॉली एलएलबी 3 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने दुनियाभर में 18 दिनों में सिर्फ 157 करोड़ तक का ही बिजनेस किया है, जिसमें से फिल्म ने 120 करोड़ का बजट निकाला है। शुरुआत में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने वाली इस मूवी ने ओवरसीज मार्केट में सिर्फ 28 करोड़ तक की ही कमाई की है।