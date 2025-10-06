Jolly LLB 3 Collection Day 17: कांतारा और SSKTK के सामने वकीलों ने नहीं टेके घुटने! कमाई में आया बंपर उछाल
Jolly LLB 3 Box Office कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 अब भी सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों की रिलीज के बाद भी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ये मूवी कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हार मानने को तैयार नहीं है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक सुभाष कपूर हिट फिल्म फ्रेंचाइजी जॉली एलएलबी की तीसरी किस्त यानी जॉली एलएलबी 3 इन दिनों सिनेमाघरों में ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन कर रही है। कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसे लेटेस्ट रिलीज के बाद बेशक इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म की स्क्रीनिंग संख्या कम हुई है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में ये मूवी हार मानने को तैयार नहीं है।
रिलीज के 17वें दिन (Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 17) एक बार फिर से अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3 की कमाई में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। आइए जानते हैं कि बीते रविवार को इस फिल्म ने कितने करोड़ का कारोबार किया है।
जॉली एलएलबी 3 लेटेस्ट कलेक्शन अपडेट
एक अहम मुद्दे की कहानी दर्शाती जॉली एलएलीबी 3 को बीते महीने की 19 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दशहरा पर रिलीज होने वालीं कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की रिलीज के बाद ये तय था कि अक्षय और अरशद की कोर्टरूम ड्रामा जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आया है।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार बीते संडे को जॉली एलएलबी 3 ने कांतारा 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की नाक के नीचे से 2.25 करोड़ की रकम उड़ा ली है। जो ये बताने के लिए काफी है कि बॉक्स ऑफिस पर अभी इस मूवी का खेल खत्म नहीं हुआ है।
17वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो अब जॉली एलएलबी 3 की कुल कमाई 108 करोड़ का पार पहुंच गई है, जोकि फिल्म के हिट होने के लिए काफी है। इस तरह से ये कोर्टरूम ड्रामा सफलता हासिल करने में कामयाब रही है।
अक्षय कुमार की चौथी सफल फिल्म
इस साल अक्षय कुमार की अब तक चार मूवीज बड़े पर्दे पर रिलीज हुईं और चारों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक प्रदर्शन करके दिखाया है। जॉली एलएलबी 3 से पहले अक्की की जो तीन फिल्में आईं, वे इस प्रकार हैं-
स्काई फोर्स- 131.44 करोड़
केसरी चैप्टर 2- 93.38 करोड़
हाउसफुल 5- 160.72 करोड़
जॉली एलएलबी 3- 108 करोड़
इन सभी फिल्म की कमाई के आंकड़ों की ये जानकारी बॉलीवुड हंगामा द्वारा ली गई है।
