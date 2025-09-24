Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2 घंटे की इस फिल्म ने OTT पर जमा रखी है धाक, नेशनल अवॉर्ड में जीता बेस्ट मूवी का खिताब

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:59 AM (IST)

    OTT पर फिल्में और वेब सीरीज देखने वालों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। इस आधार पर आज हम आपको ओटीटी पर मौजूद 2 घंटे की एक बेस्ट कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हाल ही में 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में धूम मचाई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ओटीटी पर मस्ट वॉच है ये मूवी (फोटो क्रेडिट- यूट्यूब)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर देखा जाता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सस्पेंस और एक्शन थ्रिलर का बोलबाला देखने को मिलता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (71th National Film Award) में एक प्रचलित भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2 घंटे की इस मूवी की कहानी काफी रोचक और मजेदार है, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। आइए जानते हैं कि यहां किस फिल्म के बारे में चर्चा की जा रही है और ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगी। 

    ओटीटी की मस्ट वॉच कॉमेडी फिल्म

    जिस के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, उसे साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी प्लॉट दो पड़सियों की आपसी अनबन पर बेस्ड है। दरअसल मूवी में एक नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद दूसरी जगह शिफ्ट होता है। वहीं उनका एक खडूस पड़ोसी भी रहता है, जो अपने मकान के सामने किसी को कुछ रखने या खड़े होने नहीं देता है। 

    फोटो क्रेडिट- यूट्यूब

    यह भी पढ़ें- अरे वाह! OTT पर 2025 की टॉप रेटेड मूवी की दस्तक, थिएटर्स के बाद घर बैठे उठाइए हॉरर और कॉमेडी का लुत्फ

    इन दोनों परिवार के बीच शुरुआत में सबकुछ ठीक चलता है। लेकिन जब दोनों की फैमिली नई कार आती हैं तो पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और वहां से मूवी का पूरा रोमांच शुरू हो जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे की यहां बात तमिल फिल्म पार्किंग (Parking Movie) की जा रही है।

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक रामकुमार बालाकृष्णन ने पार्किंग का डायरेक्शन किया है और आपको ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर हिंदी भाषा में भी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी में इंदुजा रविचंद्रन, हरीश कल्याण, एम.एस.भास्कर और प्रथाना नाथन जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिका को निभाया है। 

    नेशनल फिल्म अवॉर्ड में मारी बाजी

    मंगलवार को राजधानी दिल्ली में 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान बेस्ट तमिल कैटेगरी में पार्किंग ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो पार्किंग एक मजेदार कॉमेडी मूवी है, जो ओटीटी पर आपके लिए मस्ट वॉच बन सकती है। ये फिल्म कितनी शानदार है, उसका अंदाजा आप आईएमडीबी की तरफ से इसे मिली 7.8/10 की रेटिंग के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। 

    यह भी पढ़ें- OTT पर आते ही 2 घंटे 30 मिनट की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का कब्जा, TOP 10 में मार ली बाजी