2 घंटे की इस फिल्म ने OTT पर जमा रखी है धाक, नेशनल अवॉर्ड में जीता बेस्ट मूवी का खिताब

OTT पर फिल्में और वेब सीरीज देखने वालों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। इस आधार पर आज हम आपको ओटीटी पर मौजूद 2 घंटे की एक बेस्ट कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हाल ही में 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में धूम मचाई है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर देखा जाता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सस्पेंस और एक्शन थ्रिलर का बोलबाला देखने को मिलता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (71th National Film Award) में एक प्रचलित भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है।

2 घंटे की इस मूवी की कहानी काफी रोचक और मजेदार है, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। आइए जानते हैं कि यहां किस फिल्म के बारे में चर्चा की जा रही है और ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगी।

ओटीटी की मस्ट वॉच कॉमेडी फिल्म जिस के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, उसे साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म का स्टोरी प्लॉट दो पड़सियों की आपसी अनबन पर बेस्ड है। दरअसल मूवी में एक नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद दूसरी जगह शिफ्ट होता है। वहीं उनका एक खडूस पड़ोसी भी रहता है, जो अपने मकान के सामने किसी को कुछ रखने या खड़े होने नहीं देता है।

फोटो क्रेडिट- एक्स साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक रामकुमार बालाकृष्णन ने पार्किंग का डायरेक्शन किया है और आपको ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर हिंदी भाषा में भी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी में इंदुजा रविचंद्रन, हरीश कल्याण, एम.एस.भास्कर और प्रथाना नाथन जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिका को निभाया है।