OTT Movies And Series: ब्लाइंड, बेबीलोन और तरला समेत जुलाई के पहले हफ्ते में इन फिल्मों और सीरीज की दस्तक

OTT Movies And Web Series in First Week ओटीटी स्पेस में इस हफ्ते खूब हलचल होने वाली है। कई नई पुरानी फिल्में आ रही हैं। वहीं एक से बढ़कर एक वेब सीरीज आ रही हैं। सोनम कपूर का ओटीटी डेब्यू भी होने जा रहा है। वहीं अधूरा सच शीर्षक से सुपरनैचुरल वेब सीरीज आ रही है। इसके अलावा कुछ दिलचस्प अंग्रेजी फिल्में भी रिलीज की जा रही हैं।