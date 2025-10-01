OG Movie OTT Release: खुशखबरी! लग गया पता, कब और किस OTT पर आएगी इमरान हाशमी-पवन कल्याण की फिल्म?

पवन कल्याण और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म दे कॉल हिम ओजी इस वक्त बॉक्स ऑफिस के सिंहासन पर जमकर बैठी हुई है। इस बीच ही इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। थिएटर रिलीज के बाद कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी ओजी मूवी पढ़ें पूरी डिटेल्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एच सी वायने के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म दे कॉल हिम ओजी इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की इस फिल्म को ओरिजिनल भाषा तेलुगु के अलावा हिंदी-तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया गया है।

इस फिल्म से मर्डर और टाइगर 3 एक्टर इमरान हाशमी ने साउथ सिनेमा में कदम रखा है। जॉली एलएलबी 3 को पीछे छोड़कर ताबड़तोड़ बिजनेस कर रही इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर भी अपडेट सामने आ चुकी है। थिएटर के बाद कब और किस ओटीटी पर स्ट्रीम होगी पवन कल्याण और इमरान हाशमी की 'दे कॉल हिम ओजी' नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

OTT पर कब और कहां देखें OG मूवी? 25 सितंबर को पैन इंडिया रिलीज हुई ओजी मूवी ने महज छह दिनों के अंदर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 154.98 करोड़ का कर लिया है। ऐसे में पवन कल्याण और इमरान हाशमी के जो फैंस इस फिल्म को अपने बिजी शेड्यूल के कारण नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए 'ओजी' की ओटीटी स्ट्रीमिंग को लेकर गुड न्यूज आ चुकी है।

6 दिनों में अब याक OG कर चुकी है इतनी कमाई छावा और सैयारा के बाद अगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2025 में तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है, तो वह पवन कल्याण की फिल्म ओजी है। इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन 154.98 करोड़ तक का हुआ है, वहीं ये ग्रॉस 176.8 करोड़ तक का बिजनेस कर चुकी है। इसके अलावा वर्ल्डवाइड मूवी ने अभी तक 237.3 करोड़ का बिजनेस एक हफ्ता पूरा होने से पहले ही कर लिया है।