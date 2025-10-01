Language
    OG Movie OTT Release: खुशखबरी! लग गया पता, कब और किस OTT पर आएगी इमरान हाशमी-पवन कल्याण की फिल्म?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:39 AM (IST)

    पवन कल्याण और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म दे कॉल हिम ओजी इस वक्त बॉक्स ऑफिस के सिंहासन पर जमकर बैठी हुई है। इस बीच ही इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। थिएटर रिलीज के बाद कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी ओजी मूवी पढ़ें पूरी डिटेल्स

    कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें OG मूवी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एच सी वायने के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म दे कॉल हिम ओजी इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की इस फिल्म को ओरिजिनल भाषा तेलुगु के अलावा हिंदी-तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया गया है। 

    इस फिल्म से मर्डर और टाइगर 3 एक्टर इमरान हाशमी ने साउथ सिनेमा में कदम रखा है। जॉली एलएलबी 3 को पीछे छोड़कर ताबड़तोड़ बिजनेस कर रही इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर भी अपडेट सामने आ चुकी है। थिएटर के बाद कब और किस ओटीटी पर स्ट्रीम होगी पवन कल्याण और इमरान हाशमी की 'दे कॉल हिम ओजी' नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स: 

    OTT पर कब और कहां देखें OG मूवी? 

    25 सितंबर को पैन इंडिया रिलीज हुई ओजी मूवी ने महज छह दिनों के अंदर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 154.98 करोड़ का कर लिया है। ऐसे में पवन कल्याण और इमरान हाशमी के जो फैंस इस फिल्म को अपने बिजी शेड्यूल के कारण नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए 'ओजी' की ओटीटी स्ट्रीमिंग को  लेकर गुड न्यूज आ चुकी है। 

    og movie ott releases

    गैडजेट्स 360.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दे कॉल हिम ओजी थिएटर से हटने के बाद अक्टूबर 2025 के एंड तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। रिपोर्टस के मुताबिक, ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी। यानी की अपने फेवरेट एक्टर को देखने के लिए ऑडियंस को बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होगा। 

    6 दिनों में अब याक OG कर चुकी है इतनी कमाई

    छावा और सैयारा के बाद अगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2025 में तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है, तो वह पवन कल्याण की फिल्म ओजी है। इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन 154.98 करोड़ तक का हुआ है, वहीं ये ग्रॉस  176.8 करोड़ तक का बिजनेस कर चुकी है। इसके अलावा वर्ल्डवाइड मूवी ने अभी तक 237.3 करोड़ का बिजनेस एक हफ्ता पूरा होने से पहले ही कर लिया है। 

    ओवरसीज मार्केट में  60.5 करोड़ कमाने वाली ने तेलुगु में 151 करोड़, तमिल में 1 करोड़, हिंदी में 2.74 करोड़ और कन्नड़ में 24 लाख का बिजनेस किया है। दे कॉल हिम ओजी की कहानी की बात करें तो ये फिल्म अंडरवर्ल्ड के कड़वे सच को उजागर करती है और बताती है कि कैसे एक बुरा आदमी फायदेमंद साबित हो सकता है। 

