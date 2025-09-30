OG Box Office Collection Day 6: मंगलवार को 'ओजी' ने की धुआंधार कमाई, पवन कल्याण की फिल्म पर हुई नोटों की बारिश
OG Box Office Collection Day 6 पवन कल्याण की ओजी रिलीज के दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। अक्षय-अरशद की जॉली एलएलबी 3 से टक्कर मिलने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। यहां देखें दे कॉली हिम ओजी का 6वें दिन का कलेक्शन।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवन कल्याण और इमरान हाशमी की एक्शन क्राइम दे कॉली हिम ओजी ने 25 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक दी और 63.75 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला। इसके बाद पहले ही तीन दिनों में 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया जिसमें पैड प्रीव्यू भी शामिल हैं।
ओजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6
पवन कल्याण स्टारर ओजी ने पहले दिन 63.75 करोड़ के साथ ओपनिंग की। दूसरे दिन इसने 18.75 करोड़ कमाए। इस कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, क्योंकि 21 करोड़ फिल्म ने पेड़ प्रीव्यू में कमा लिए थे। सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 6वें दिन अब तक 5.88 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है और इसी के साथ ओजी ने 6 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
ओजी वर्ल्डवाइड कलेक्शन
वर्ल्वडवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 237 करोड़ की कमाई कर ली है। जिसमें 60.50 ओवरसीज कलेक्शन है और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 176.80 करोड़ रुपये है। कथित तौर पर फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपये है जो जल्द ही वसूल हो जाएगा। हालांकि दुनियाभर की कमाई के ये आंकड़े पांच दिनों के है छठवें दिन का कलेक्शन आना अभी बाकी है।
फिल्म की कास्ट
एक्शन से भरपूर फिल्म में पवन कल्याण और इमरान हाशमी लीड रोल में हैं, उनके साथ इस फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रीया रेड्डी जैसे कलाकार शामिल हैं। बता दें पवन कल्याण की पिछली रिलीज 'हरि हर वीरा मल्लू' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी।
