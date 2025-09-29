Language
    OG Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाए पवन कल्याण, 'गैंगस्टर' से हारे दोनों 'वकील'

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:49 PM (IST)

    OG Box Office Collection Day 5 पवन कल्याण और इमरान हाशमी स्टारर दे कॉल मी ओजी फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। दूसरे वीकेंड तक शानदार कमाई के बाद ओजी ने सोमवार को भी जबरदस्त कमाई करते हुए जॉली एलएलबी 3 को पीछे छोड़ दिया है। पढ़ें फिल्म की सोमवार की कमाई।

    दे कॉल हिम ओजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'दे कॉल हिम ओजी' हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने घरेलू कलेक्शन में पहले ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और अब यह 150 करोड़ का आंकड़ा छूने की राह पर है। यह फिल्म पहले ही पवन कल्याण की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड ग्रॉसर बन गई है, जिसने सिर्फ चार दिनों में दुनिया भर में 228 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है। आइए एक नजर डालते हैं कि 'दे कॉल हिम ओजी' ने सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है।

    ओजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5

    सैकनिल्क के मुताबिक दे कॉल हिम ओजी ने सोमवार को 7.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इस तरह अब तक 5 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 147.70 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म की कमाई 150 करोड़ के बेहद करीब है जो ही पार कर लेगी। हालांकि सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में काफी गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि पिछले दिन ही फिल्म ने 18 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है।

    जॉली एलएलबी 3 को पछाड़ा

    पवन कल्याण की ओजी के सामने इस वक्त अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 है जो 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और फिल्म ने अभी तक घरेलू कलेक्शन में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। वहीं सोमवार के कलेक्शन में भी ओजी ने जॉली एलएलबी 3 को मात दे दी है।

    कितना है फिल्म का बजट

    पवन कल्याण स्टारर मोस्ट अवेटेड तेलुगु एक्शन क्राइम ड्रामा दे कॉल हिम ओजी हाल के टॉलीवुड इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। इसका बजट लगभग 250 करोड़ रुपये है जिसमें बड़े पैमाने के सेट और धमाकेदार एक्शन सीन से लेकर बेहतरीन कलाकार और प्रमोशन तक सब कुछ शामिल है। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 227 करोड़ रुपये हो गया है। एक्शन से भरपूर कहानी में पवन कल्याण के साथ इमरान हाशमी भी शानदार रोल में नजर आ रहे हैं। गैंगस्टर लुक में दर्शक उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं।

    पवन कल्याण और इमरान हाशमी के अलावा फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रीया रेड्डी जैसे स्टार्स शामिल हैं। पवन कल्याण की पिछली फिल्म 'हरि हर वीरा मल्लू' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अब पवन कल्याण को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं।

