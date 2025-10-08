Language
    Netflix पर आते ही छा गई 7 एपिसोड वाली नई सीरीज, नबंर-1 पर ट्रेंड कर रही है धांसू OTT थ्रिलर

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर हाल ही में एक 7 एपिसोड वाली नई वेब सीरीज को रिलीज किया गया है जो फिलहाल ट्रेंडिंग में नंबर-1 बनी हुई है। इस सीरीज की कहानी आपका दिमाग घुमाकर रख देगी। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। OTT प्लेटफॉर्म पर बीते गुरुवार को एक से बढ़कर एक वेब सीरीज और मूवीज को रिलीज किया गया। इनमें से एक नई वेब सीरीज को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix New Release) पर रिलीज किया गया है।

    7 एपिसोड वाली इस सीरीज की रोमांचक कहानी आपको अंत तक बांधें रखेगी और यही कारण है कि ये नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर बनी हुई है। इस बीच हम आपको बताने जा रहे है कि यहां कौन सी वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज को दबदबा

    ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 2 अक्टूबर को जिस वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, उसकी कहानी काफी दिलचस्प है। जिस सीरीज के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, उसकी कहानी एक इंडिपेंडेंट वुमन की कहानी को दिखाया गया है, जो अपने पति के साथ घर से बाहर रहती है और नौकरी करती है। 

    उसका नाम काव्या है और वह एक गेमिंग कंपनी में जॉब करती है। उसकी लाइफ में सबकुछ ठीक चलता है और उसे कामयाबी भी मिलती है। लेकिन एक रात उसके जीवन में बड़ी घटना घटित होती है और उस पर कुछ अज्ञात हमलावर अटैक कर देते हैं। वह आधी रात में खुद को समंदर बीच पर पाती है और उसे ये याद नहीं रहता है कि वह हमलावर कौन थे।

     इस मामले की पूरी जानकारी के लिए आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद साउथ सिनेमा की वेब सीरीज द गेम- यू नेवर प्ले अलोन (The Game-You Never Play Alone) को देखना पड़ेगा। साउथ सुपरस्टार श्रद्धा श्रीनाथ (Shraddha Srinath) स्टारर इस सीरीज को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है और भरभर के पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। ये सीरीज इस बारे में भी बताती है कि आज के दौर में गेम को लेकर लोगों में किस कदर पागलपन है और साइबर क्राइम किस हद तक अपने पैर पासर रहा है। 

    आईएमडीबी रेटिंग नहीं है कुछ खास

    बेशक द गेम इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मस्ट वॉच बनी हुई है। लेकिन गौर किया जाए इसकी आईएमडीबी रेटिंग की तरफ तो सीरीज को महज 4.4/10 की रेटिंग मिली है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये एक एवरेज साउथ थ्रिलर है। 

