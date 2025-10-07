Santosh OTT Release: ऑस्कर नॉमिनेटेड 'संतोष' भारत में हुई थी बैन, अब ओटीटी पर देगी दस्तक, पढ़ें कब और कहां?

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:46 PM (IST)

    Santosh OTT Release संध्या सूरी द्वारा निर्देशित और शहाना गोस्वामी व सुनीता राजवर स्टारर संतोष को 97वें अकादमी पुरुस्कारों में नॉमिनेट किया गया था। हालांकि यह भारत में रिलीज नहीं हो पाई थी क्योंकि सेंसर बोर्ड इसके कई सीन पर कैंची चलाना चाहते थे लेकिन निर्माता इससे सहमत नहीं थे। अब यह फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही हैं। आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज होगी फिल्म।

    ओटीटी पर रिलीज होगी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म संतोष

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में तारीफ बटोर चुकी 2024 की फिल्म संतोष पर सेंसर बोर्ड ने भारत में रिलीज पर रोक लगा दी थी। क्योंकि इसके कई सीन पर सीबीएफसी को आपत्ति थी और वे इन्हें हटाना चाहते थे हालांकि मेकर्स इससे सहमत नहीं हुए, लेकिन अब आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं। आइए जानते हैं यह फिल्म ओटीटी पर कब दस्तक देगी।

    क्या है संतोष की कहानी?

    गुड कैओस, सिनेफ्रांस स्टूडियोज और मेटफिल्म प्रोडक्शन द्वारा निर्मित 'संतोष' ग्रामीण भारत में जाति, लिंग और सत्ता के विषयों को गहराई से दर्शाती है। कहानी संतोष नाम की एक युवा विधवा की है, जो अपने पति की मौत के बाद उसकी पुलिस बल में उसकी पोस्ट पर संभालती है। उनकी जिंदगी में तब मोड़ आता है जब उन्हें एक दलित लड़की के बलात्कार और हत्या की जांच सौंपी जाती है। संतोष का किरदार शहाना गोस्वामी ने निभाया है। यह फिल्म भारत में फैले जातिवाद और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर गहराई से वार करती है।                             

    कब और कहां स्ट्रीम होगी फिल्म

    कान फिल्म फेस्टिवल 2024 के अन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में प्रीमियर हुई फिल्म 'संतोष' 17 अक्टूबर को लायंसगेट प्ले पर भारत में डिजिटल डेब्यू करेगी। संध्या सूरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शहाना गोस्वामी और सुनीता राजवर लीड रोल में हैं। इंटरनेशनल फेस्टिवल सर्किट में तारीफें बटोरने के बाद संतोष अब भारत में दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी।

    फिल्म के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री शहाना गोस्वामी ने कहा, 'संतोष एक ऐसी कहानी है जो समाज को आईना दिखाती है। संध्या सूरी ने बहुत अच्छी फिल्म की रचना की है। मुझे खुशी है कि यह फिल्म अब भारत के दर्शकों तक पहुंचेगी'। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने भारत में 'संतोष' की रिलीज़ पर रोक लगा दी थी। फिल्म को पहले 10 जनवरी को भारत में थिएटर्स में रिलीज किया जाना था, सीबीएफसी के ना मानने पर इसे पोस्टपोन कर दिया गया था।

