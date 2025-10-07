Santosh OTT Release: ऑस्कर नॉमिनेटेड 'संतोष' भारत में हुई थी बैन, अब ओटीटी पर देगी दस्तक, पढ़ें कब और कहां?

Santosh OTT Release संध्या सूरी द्वारा निर्देशित और शहाना गोस्वामी व सुनीता राजवर स्टारर संतोष को 97वें अकादमी पुरुस्कारों में नॉमिनेट किया गया था। हालांकि यह भारत में रिलीज नहीं हो पाई थी क्योंकि सेंसर बोर्ड इसके कई सीन पर कैंची चलाना चाहते थे लेकिन निर्माता इससे सहमत नहीं थे। अब यह फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही हैं। आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज होगी फिल्म।

