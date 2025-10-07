Homebound की कहानी के पीछे है ये एक तस्वीर, दो दोस्तों की कहानी पिघला देगी आपका भी दिल
Homebound ईशान खट्ट्रर और विशाल जेठवा की होमबाउंड भारत की ओर से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री ले चुकी है। यह फिल्म दो दोस्तों की रियल स्टोरी पर बेस्ड है जिन्होंने कोविड 19 का ऐसा दौर देखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाल ही में फिल्म के रियल लाइफ कैरेक्टर मोहम्मद सैय्यूब सिद्दीकी ने फिल्म देखी और इमोशनल हो गए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोविड 19 के दौरान का वक्त कोई नहीं भूल सकता क्योंकि लॉकडाउन में कई लोग अपने घर की ओर जा रहे थे और कई तस्वीरें ऐसी वायरल हुईं जिन्होंने लोगों को इमोशनल कर दिया था। उन्हीं में से एक तस्वीर थी दो दोस्तों की जिनकी तस्वीर ने सोशल मीडिया हिला दिया था। उन्हीं दोस्तों की कहानी पर फिल्म बनी है होमबाउंड जिसे भारत की तरफ से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजा गया है।
क्या है होमबाउंड की रियल लाइफ स्टोरी
पिछले हफ्ते रिलीज होने के एक दिन बाद फिल्म के रियल लाइफ कैरेक्टर सिद्दीकी ने अपने जीवन पर आधारित फिल्म होमबाउंड देखी। उन्होंने और उनके चार दोस्तों ने शनिवार को दुबई के एक थिएटर में यह फिल्म देखी, जहां 27 साल के सिद्दीकी अब काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान सूरत से बहुत दूर वह और उनके दोस्त अमृत प्रसाद कोविड की पहली लहर के दौरान अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरन अमृत की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के उस गांव से भी बहुत दूर जहां वे साथ-साथ पले-बढ़े थे। होमबाउंड, सैय्यूब को उनके द्वारा किए गए उस लंबे सफर की एक गहरी याद दिलाती है।
वायरल हुई थी ये एक तस्वीर
इस सफर के दौरान उनके दोस्त ने दम तोड़ दिया था और सैय्यूब ने उन्हें अपनी गोदी में लिया हुआ था। यह तस्वीर देखकर लोगों का दिल पसीज गया था। अपने मरते हुए दोस्त को गोद में लिए सड़क किनारे ली गई उनकी एक तस्वीर वायरल होने के तीन साल बाद, मोहम्मद सैय्यब सिद्दीकी ने दुबई के एक थिएटर में होमबाउंड देखी जो उनकी कहानी पर आधारित है।
सैय्यूब को कैसी लगी फिल्म
निर्देशक नीरज घायवान ने बाद में बशारत पीर का आर्टिकल पढ़ने के बाद उनसे संपर्क किया और एक ऐसी दोस्ती पर आधारित फिल्म बनाई जो धर्म और जाति से परे थी। जब सैय्यूब से पूछा गया कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'कुछ चीजों में ड्रामा डाला गया है, लेकिन नीरज ने बेहतरीन काम किया है'।
2023 से सैय्यब दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, 4 लोगों के साथ एक कमरा शेयर करते हैं और हर महीने 12,000-13,000 रुपये घर भेजते हैं। उन्होंने अमृत की दो बहनों की शादियों में मदद की और फिर 2023 से वह दुबई में ही हैं।
