Bhagwat: विलेन के रोल में सचिव जी को देखकर रोंगटे हो जाएंगे खड़े, ओटीटी पर कब और कहां देखें फिल्म

फिल्म भागवत चैप्टर 1 राक्षस (Bhagwat Chapter 1 Raakshas) में अरशद वारसी और जितेंद्र मुख्य भूमिका में हैं। यह कहानी इंस्पेक्टर विश्वास भागवत के इर्द-गिर्द घूमती है जो लापता लड़कियों के मामले की जांच करते हैं। फिल्म कल्पना रहस्य और रोमांच से भरपूर है। वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी आ गई है।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। मच अवेटेड फिल्म 'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' ने अपने ट्रेलर रिलीज से पहले ही काफी बज क्रिएट किया था। फिल्म अपनी अनूठी कहानी और दमदार कलाकारों की बदौलत फिल्म प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। यह फिल्म एक थ्रिलर,ड्रामा है जिसमें अरशद वारसी और जितेंद्र लीड रोल में नजर आएंगे।

