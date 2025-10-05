Bhagwat: विलेन के रोल में सचिव जी को देखकर रोंगटे हो जाएंगे खड़े, ओटीटी पर कब और कहां देखें फिल्म
फिल्म भागवत चैप्टर 1 राक्षस (Bhagwat Chapter 1 Raakshas) में अरशद वारसी और जितेंद्र मुख्य भूमिका में हैं। यह कहानी इंस्पेक्टर विश्वास भागवत के इर्द-गिर्द घूमती है जो लापता लड़कियों के मामले की जांच करते हैं। फिल्म कल्पना रहस्य और रोमांच से भरपूर है। वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी आ गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। मच अवेटेड फिल्म 'भागवत चैप्टर 1: राक्षस' ने अपने ट्रेलर रिलीज से पहले ही काफी बज क्रिएट किया था। फिल्म अपनी अनूठी कहानी और दमदार कलाकारों की बदौलत फिल्म प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। यह फिल्म एक थ्रिलर,ड्रामा है जिसमें अरशद वारसी और जितेंद्र लीड रोल में नजर आएंगे।
क्या है भागवत की कहानी?
कहानी इंस्पेक्टर विश्वास भागवत के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका तबादला उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रॉबर्ट्सगंज में होता है। जब एक व्यक्ति अपनी लापता बेटी पूनम के बारे में भागवत से संपर्क करता है, तो इंस्पेक्टर उसे ढूंढ़ने का वादा करता है। हालांकि, उसकी जांच में जल्द ही पता चलता है कि उस इलाके में कई लड़कियां लापता हैं। यह सफ़र कल्पना, रहस्य और रोमांचक नाटक के तत्वों को एक साथ पिरोता है।
यह भी पढ़ें- 7 एपिसोड वाली नई सीरीज ने OTT पर जमाया कब्जा, महा सस्पेंस में सबकी बाप निकली क्राइम थ्रिलर
किस दिन होगी रिलीज?
फिल्म अपनी गहन कहानी की वजह से काफी वायरल हो रही है। वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। फैंस इसे 17 अक्टूबर, 2025 से ZEE5 पर देख सकेंगे।
Ek taraf baaz shikaar karne ke liye hai taiyaar
Toh dusri taraf sach ka rakshak hai hoshiyaar…
Iss Diwali, kiski hogi jeet?
Trailer out now!
Bhagwat releasing on 17th October, only on ZEE5
Bhagwat On ZEE5 pic.twitter.com/hHyINfgiyU— ZEE5Official (@ZEE5India) October 2, 2025
मेकर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया एलान
स्ट्रीमिंग दिग्गज ने एक्स पर फिल्म का ट्रेलर साझा किया और लिखा,"एक तरफ बाज शिकार करने के लिए है तैयार तो दूसरी तरफ सच का रक्षक है होशियार...इस दिवाली, किसकी होगी जीत? ट्रेलर रिलीज! भागवत 17 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, केवल जी5 पर, भागवत जी5 पर।" फिल्म नैतिकता, मुक्ति और अच्छाई बनाम बुराई की प्रकृति के विषयों की पड़ताल करती है।
फिल्म का निर्देशन अक्षय शेरे ने किया है। अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार के साथ फिल्म में तारा-अलीशा बेरी, आयशा कडुस्कर और हेमंत सैनी भी लीड रोल में नजर आएंगे।
यह भी पढ़ें- Bhagwat Chapter 1: अक्षय के बाद अब 'पंचायत' के सचिव जी के साथ दिखेगी Arshad की जुगलबंदी, फिल्म का फर्स्ट लुक आउट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।