    Bhagwat Chapter 1: अक्षय के बाद अब 'पंचायत' के सचिव जी के साथ दिखेगी Arshad की जुगलबंदी, फिल्म का फर्स्ट लुक आउट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:33 PM (IST)

    bhagwat chapter 1 जॉली एलएलबी 3 के बाद अरशद वारसी एक सस्पेंस थ्रिलर में नजर आने वाले हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में उनके साथ पंचायत के सचिव जी यानि जितेंद्र कुमार नजर आने वाले हैं। जी5 की इस ओरिजिनल मिस्ट्री थ्रिलर का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और दोनों ही एक्टर काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं।

    भागवत चैप्टर 1 राक्षस फर्स्ट लुक आउट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार के साथ थिएटर में दर्शकों को हंसाने वाले अरशद वारसी अब इंटेंस रोल में नजर आएंगे। जी5 की ओरिजिनल फिल्म भागवत चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। जिसमें अरशद वारसी के साथ जीतू भैया यानि जितेंद्र कुमार भी हैं। यह पहली बार है जब दोनों एक्टर साथ किसी फिल्म में नजर आएंगे।

    भागवत का फर्स्ट लुक आउट

    अरशद वारसी ने एक पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनी हुई है और उनके शीशे जैसे धूप के चश्मे नीचे की हलचल भरे शहर को दर्शा रहे हैं। यह तस्वीर जितेंद्र कुमार के चेहरे के बगल में है। दोनों ही इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। दीवार पर चिपकी युवतियों की कई तस्वीरें फिल्म की पृष्ठभूमि का काम करती हैं, जो दर्शाती है या कि या तो गुमशुदगी या सिलसिलेवार हत्या का हिंट दे रही हैं।

    कब रिलीज होगी भागवत

    अक्षय शेरे के निर्देशन में बनी चैप्टर वन: राक्षस से ऐसा लगता है कि यह फिल्म किसी खलनायक या रहस्यमयी घटनाओं की सीरीज पर केंद्रित एक लंबी फ्रेंचाइजी की शुरुआत हो सकती है। शुक्रवार को, ZEE5 ने सोशल मीडिया पर अपनी आगामी ओरिजिनल फिल्म भागवत की घोषणा की। इंस्टाग्राम पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया और कैप्शन दिया, 'और हमने सोचा था कि 2025 के सभी प्लॉट ट्विस्ट खत्म हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है,भागवत आपके होश उड़ाने आ रही है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित। भागवत जल्द आ रही है, केवल ZEE5 पर'।

    अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार स्टारर, 'भागवत' इंस्पेक्टर विश्वास भागवत (वारसी) पर आधारित है। जो शुरुआत में एक महिला के लापता होने के मामले की जांच करता है लेकिन नॉर्मल लगने वाला ये मामला धीरे-धीरे काफी पेचीदा हो जाती है।

    अक्षय शेरे द्वारा निर्देशित, भागवत जल्द ही जी5 पर स्ट्रीम होगी, अब तक रिलीज डेट का एलान नहीं किया गया है।