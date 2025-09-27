Bhagwat Chapter 1: अक्षय के बाद अब 'पंचायत' के सचिव जी के साथ दिखेगी Arshad की जुगलबंदी, फिल्म का फर्स्ट लुक आउट

bhagwat chapter 1 जॉली एलएलबी 3 के बाद अरशद वारसी एक सस्पेंस थ्रिलर में नजर आने वाले हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में उनके साथ पंचायत के सचिव जी यानि जितेंद्र कुमार नजर आने वाले हैं। जी5 की इस ओरिजिनल मिस्ट्री थ्रिलर का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और दोनों ही एक्टर काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार के साथ थिएटर में दर्शकों को हंसाने वाले अरशद वारसी अब इंटेंस रोल में नजर आएंगे। जी5 की ओरिजिनल फिल्म भागवत चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। जिसमें अरशद वारसी के साथ जीतू भैया यानि जितेंद्र कुमार भी हैं। यह पहली बार है जब दोनों एक्टर साथ किसी फिल्म में नजर आएंगे।

भागवत का फर्स्ट लुक आउट अरशद वारसी ने एक पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनी हुई है और उनके शीशे जैसे धूप के चश्मे नीचे की हलचल भरे शहर को दर्शा रहे हैं। यह तस्वीर जितेंद्र कुमार के चेहरे के बगल में है। दोनों ही इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। दीवार पर चिपकी युवतियों की कई तस्वीरें फिल्म की पृष्ठभूमि का काम करती हैं, जो दर्शाती है या कि या तो गुमशुदगी या सिलसिलेवार हत्या का हिंट दे रही हैं।