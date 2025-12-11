Language
    8 एपिसोड वाली वेब सीरीज का 2025 में ओटीटी पर रहा था कब्जा, रहस्यमयी कहानी को मिली थी 6.4 की रेटिंग

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस साल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। इस आधार पर आज हम आपको नेटफ्लिक्स ...और पढ़ें

    नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर इस साल फिल्में और वेब सीरीज का काफी बोलबाला देखने को मिला है। इस मामले में नेटफ्लिक्स का कंटेंट काफी अव्वल रहा है। इसी आधार पर आज हम आपको 2025 में नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होने वाली एक बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके 8 एपिसोड में सस्पेंस से भरपूर कहानी देखने को मिली थी। 

    आलम ये रहा कि आईएमडीबी ने इस साल की सबसे चर्चित टॉप-10 वेब सीरीज की लिस्ट में इस थ्रिलर का नाम भी शामिल रखा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

    नेटफ्लिक्स की सबसे धांसू सीरीज 

    ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की जिस वेब सीरीज के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे 25 जुलाई 2025 को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया था। सीरीज को 8 एपिसोड में पेश किया गया था और कहानी सस्पेंस और रहस्य से भरी रही, जो अंत तक आपको बांधकर रखेगी। इस वेब सीरीज में चरणदासपुर नामक एक गांव की कहानी को दिखाया गया है, जिसके जंगल में कई राज दफन हैं। जो आजादी से लेकर मौजूद समय तक अपने आप में कई राज दफन किए हुए है। 

    इस जंगल और सूबे में लोगों की लाश मिलती हैं, जिनका धड़ और शरीर के बाकी अंग अलग-थलग रहते हैं। इस मामले की छानबीन के लिए दिल्ली से एक सीबीआई ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो लोकल पुलिस के साथ मिलकर जांच में लग जाती है। लेकिन उस ऑफिसर के सामने कई ऐसे रहस्य खुलते हैं, जिनके बारे में जानकर वह हैरान हो जाती है। 

    दरअसल यह वेब सीरीज कोई और नहीं बल्कि वाणी कपूर स्टारर मंडला मर्डर्स रही। अपनी बेहतरीन कहानी के दम पर मंडला मर्डर्स ने नेटफ्लिक्स पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। इसी वजह से इसे आईएमडीबी की मोस्ट पॉपुलर इंडियन टॉप-10 वेब सीरीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। 

    मंडला मर्डर्स की आईएमडीबी रेटिंग

    मंडला मर्डर्स की लोकप्रियता और शानदार कहानी का अंदाजा आप इसकी आईएमडीबी रेटिंग के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। आईएमडीबी की तरफ से इसे 6.4/10 की पॉजिटिव रेटिंग मिली है, जो मंडला मर्डर्स को बेहद खास बनाती है।

