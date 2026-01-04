एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां आप एक से बढ़कर एक मूवीज और वेब सीरीज को आसानी से देख सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ओटीटी पर हॉरर थ्रिलर की काफी डिमांड रहती है। इस आधार पर हाल ही में एक 8 एपिसोड वाली बेहद खौफनाक डरावनी वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है।

इस सीरीज को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है और ये हॉरर थ्रिलर ओटीटी पर आते ही मस्ट वॉच बन गई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

ओटीटी पर छाई ये हॉरर थ्रिलर जिस वेब सीरीज के बारे में यहां चर्चा हो रही है, उसकी रिलीज का सिनेप्रेमी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस सीरीज की कहानी इतना ज्यादा डरावनी है कि आप अकेले नहीं देख सकते। मजबूत कलेजे के साथ इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक-एक एपिसोड अपने आप में कई गहरे रहस्य भी छुपाए हुए है। सीरीज की कहानी एक छोटे बच्चे से शुरू होती है, जो चोरी-छुपे सिनेमाघरों में फिल्म देखने पहुंच जाता है।

आपको बता दें कि यहां हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज इट-वेलकम टू डेरी (It Welcome To Derry) के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जिसे हाल ही में हिंदी भाषा में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है।