Trial Period Song Dhappa: पिता मिल जाए तो बोलो 'धप्पा', जेनेलिया डिसूजा की 'ट्रायल पीरियड' का मजेदार गाना OUT

Trial Period Song Dhappa OUT जेनेलिया डिसूजा की मच अवेटेड वेब सीरीज ट्रायल पीरियड का पहला गाना आउट हो गया है। इस गाने का टाइटल है- धप्पा। सॉन्ग आउट होते ही इसे दर्शकों से बहुत प्यार मिल रहा है। जेनेलिया इस सीरीज से ओटीटी स्पेस में डेब्यू कर रही हैं। इससे पहले वह मराठी फिल्म में पति के साथ नजर आई थीं।

Gelelia Dsouza Web Series Trial Period Song Dhappa Out. Photo-Instagram

HighLights आउट हुआ 'ट्रायल पीरियड' का मजेदार गाना 'धप्पा' सुनिए, जेनेलिया डिसूजा की 'ट्रायल पीरियड' का मजेदार गाना 'ट्रायल पीरियड' जियो सिनेमा पर इस दिन से होगा स्ट्रीम

