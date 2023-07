Trial Period Trailer: 30 दिनों के लिए जिनिलिया अपने बच्चे के लिए लाईं नए पापा, ट्रेलर देख नहीं रुकेगी हंसी

Trial Period Trailer जिनिलिया देशमुख मराठी सिनेमा के बाद अब जल्द ही वेब सीरीज की दुनिया में कदम रख रही हैं। उनकी पहली वेब सीरीज ट्रायल पीरियड जल्द ही जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। इस वेब सीरीज का हाल ही ट्रेलर रिलीज किया गया है जो आपको एक लाफ्टर राइड पर लेकर जाएगा। जिनिलिया सीरीज में अपने बेटे के लिए पिता ढूंढती नजर आ रही हैं।

Trial Period Trailer Release Genelia D Souza and Manav Kaul Web Series Takes You on Laughter Ride

नई दिल्ली, जेएनएन। Trial Period Trailer Release: जिनिलिया डिसूजा जब भी स्क्रीन पर आती हैं, तो अपने फैंस का दिल लूट लेती हैं। लंबे समय तक बॉलीवुड तक दूर रहने के बाद जिनिलिया ने पति रितेश देशमुख के साथ मराठी फिल्म 'वेड' से बड़े पर्दे पर दमदार वापसी की। इस रीजनल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। इस फिल्म के बाद हाल ही में बुधवार को उन्होंने अपनी कॉमेडी सीरीज 'ट्रायल पीरियड' की घोषणा करते हुए एक टीजर आउट किया था। इस सीरीज में उनके साथ पहली बार फैंस को मानव कौल की जोड़ी देखने को मिलेगी। अब हाल ही में गुरुवार को मेकर्स ने फिल्म 'ट्रायल पीरियड' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। ट्रायल पीरियड का ट्रेलर देखकर होने लगेगा पेट में दर्द जिनिलिया डिसूजा की आगामी सीरीज 'ट्रायल पीरियड' का 2 मिनट का ट्रेलर बहुत ही मजेदार है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है बच्चे का ट्रायल पीरियड का एड देखने के साथ, जिसमें शक्ति कपूर बच्चे को कहते हैं कि वह ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकता है। जिसके बाद बच्चे को 30 दिन के लिए ट्रायल पीरियड पर नए पापा मंगवाने का आइडिया आता है। यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत होती है, जहां अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के जिनिलिया एक प्लेसमेंट एजेंसी में पहुंच जाती हैं और वहां पर टेंपरेरी बेस पर एक बोरिंग पिता की खोज करने में जुट जाती हैं। इस मजेदार कहानी में ट्विस्ट लाने का काम गजराज राव करते हैं, जो टेंपरेरी नए पापा के रूप में मानव कौल को जिनिलिया के घर भेज देते हैं। मजेदार है जिनिलिया-मानव की कॉमेडी इसके बाद बच्चे के साथ मानव कौल और बच्चे के बीच की जुगलबंदी को बड़े ही अच्छे तरह से इस छोटे से ट्रेलर में उतारा गया है। इस ट्रेलर को देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस ट्रेलर में किराए के पिता के लिए जेनेलिया का स्ट्रगल दिखाया गया है। इसके अलावा नए पिता का घर में एडजस्ट ना कर पाने के संघर्ष को भी बखूबी ट्रेलर में उतारा गया है। इस वेब सीरीज का निर्देशन अलेया सेन ने किया है। ज्योति देशपांडे और हेमंत भंडारी, अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह सीरीज 21 जुलाई से जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगी।

