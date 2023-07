Trial Period teaser: 'किराए के पिता' की तलाश करती नजर आईं जेनेलिया देशमुख, 'ट्रायल पीरियड' का टीजर हुआ आउट

Trial Period teaser out हाल ही में जेनेलिया देशमुख और मानव कौल की अपकमिंग वेब सीरीज का एक टीजर शेयर किया गया है जिसकी कहानी काफी दिलचस्प है। टीजर में जेनेलिया किराए के पिता की खोज कर रही हैं और इसके लिए इंटरव्यू भी ले रही हैं। फैंस इस वीडियो को देखकर काफी एक्साइटेड हो रहे हैं और काफी तारीफ भी कर रहे हैं।

Genelia Deshmukh, Genelia Deshmukh new web series, Trial Period

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Ruchi Vajpayee