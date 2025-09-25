Language
    Friday Releases: फुल पैसा वसूल रहेगा ये शुक्रवार, थिएटर्स से लेकर OTT तक नई रिलीज की आएगी बाढ़

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:42 PM (IST)

    Friday OTT Theater Releases सितंबर के महीने का आखिरी शुक्रवार काफी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इस हफ्ते आपको OTT और सिनेमाघरों में कई ऐसी फिल्में-सीरीज देखने को मिलेगी जो आपका वीकेंड पर भी मनोरंजन करेंगी तो चलिए देर किस बात की है। फटाफट से देख लेते हैं इस शुक्रवार की रिलीज की पूरी लिस्ट

    फ्राइडे को थिएटर से ओटीटी तक रिलीज होंगी ये फिल्में- सीरीज/ फोटो- Jagran Graphics

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Friday New Releases: शुक्रवार का दिन सिनेप्रेमियों और फिल्ममेकर्स दोनों के लिए ही बेहद खास होता है। एक तरफ जहां ओटीटी और सिनेमाघरों में रिलीज फिल्मों-सीरीज का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो वहीं ये दिन मेकर्स के लिए ये दिन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होता।

    ये सितंबर 2025 का आखिरी हफ्ता है, ऐसे में फैंस के लिए ये शुक्रवार मनोरंजन के साथ-साथ फुल पैसा वसूल भी होने वाला है। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स-प्राइम वीडियो और अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से लेकर थिएटर तक में कई बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। तो देर किस बात की है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं पूरी लिस्ट:

    हृदयपूर्वम (Hridayapoorvam)

    आगामी मलयालम फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा है, जिसका निर्देशन अन्थिकड़ ने किया है। इस फिल्म की कहानी अखिल सत्यन पर आधारित है। मूवी में मोहनलाल, मालविका मोहनन, संगीता माधवन नायर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म 26 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी।

    रिलीज डेट- 26 सितंबर

    प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar)

    जोनर-कॉमेडी

    जनावर: द बीस्ट विदइन (Janaawar: The Beast Within)

    जनावर: द बीस्ट विदइन में सब इंस्पेक्टर हेमंत कुमार छत्तीसगढ़ के जंगल में चिलिंग केस की खोजबीन करते हुए दिखाई देंगे। सीरीज की कहानी की शुरुआत एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज करवाने से होती है, जिसके बाद कई धड़ से अलग किये गए सिर की लाशें पुलिस बरामद करती है, जो एक सीरियल किलर की तरफ इशारा करती है।

    रिलीज डेट- 26 सितंबर

    प्लेटफॉर्म- ZEE5

    जोनर-एक्शन क्राइम

    सन ऑफ सरदार 2 (Son Of Sardaar 2)

    अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'सन ऑफ सरदार-2' बीते महीने 1 अगस्त को थिएटर में आई थी। कॉमेडी ड्रामा फिल्म सिर्फ 65.38 करोड़ के आसपास का बिजनेस ही कर पाई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। सन ऑफ सरदार 2 अब 26 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है।

    रिलीज डेट- 26 सितंबर

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)

    जोनर- कॉमेडी ड्रामा

    धड़क 2 (Dhadak 2)

    शाजिया इकबाल के निर्देशन में बनी तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म 'धड़क-2' ने बॉक्स ऑफिस पर सन ऑफ सरदार 2 के साथ बीते महीने टक्कर ली थी। हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। 1 अलग जातियों के लोगों के प्रेम को दर्शाती रोमांटिक ड्रामा फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है।

    रिलीज डेट- 26 सितंबर

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)

    जोनर- रोमांटिक ड्रामा

    दे कॉल हिम ओजी (They Call Him OG)

    पवन कल्याण और इमरान हाशमी की तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' थिएटर में 25 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को आप तेलुगु के अलावा हिंदी -तमिल में भी देख सकते हैं।

    रिलीज डेट- 25 सितंबर

    प्लेटफॉर्म -सिनेमाहॉल

    मेंटिस (Mantis)

    किल बोक्सून की समान दुनिया में बनी मेंटिस एक हथियारे हन उल की कहानी है, जिसे लोग मेंटिस के नाम से भी जानते हैं। वह एक लंबे अंतराल के बाद सीक्रेट सोसाइटी के उन कॉन्ट्रैक्ट किलर को ढूंढने निकलता है, जिनकी वजह से वह इस मुसीबत में फंसता है। नियमों में बदलाव के साथ, अगला शीर्ष हत्यारा कौन होगा? इस आगामी दक्षिण कोरियाई थ्रिलर में यिम सी वान, पार्क ग्यू यंग और जो वू जिन मुख्य भूमिका में हैं।

    रिलीज डेट- 26 सितंबर

    प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स

    जोनर- कोरियन एक्शन थ्रिलर

    फ्रेंच लवर ( French Lover)

    विलियम ब्रिजस के निर्देशन में बनी ' फ्रेंच लवर' एक रोमांटिक मूवी है, जिसके मुख्य किरदार सिमोन और लौरा है। फिल्म में उनकी सालों से दबी फीलिंग्स की परीक्षा तब होती है, जब लौरा एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में होती है। इस फिल्म में ब्रेट गोल्डस्टेन और इमोगेन पूट्स ने मुख्य भूमिका निभाई है।

    रिलीज डेट- 26 सितंबर

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

    जोनर-रोमांटिक ड्रामा

    रूथ एंड बोज (Ruth & Boaz)

    रूथ एंड बोज एक मॉर्डन डे रिटेलिंग बिब्लिकल लव स्टोरी है, जिसकी कहानी टेनेसी में दिखाई गई है। एक युवती जो एटलांटा म्यूजिक छोड़कर अपनी सरोगेट मां की देखरेख के लिए आती है। उसकी जिंदगी में ट्विस्ट तब आता है, जब उसे प्यार और एक नया उद्देश्य मिलता है। इस रोमांटिक फिल्म में सेरयाह, टेलर लेप्ले ने मुख्य भूमिका निभाई है।

    रिलीज डेट- 26 सितंबर

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

    जोनर-रोमांटिक ड्रामा

