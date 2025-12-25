Friday Releases: दिसंबर की इन छुट्टियों में नहीं होंगे बोर, OTT से थिएटर्स तक फ्राइडे को 6 सीरीज-फिल्मों का शोर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Friday New Releases: क्रिसमस आने के साथ ही नए साल तक की लंबी छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। इस फेस्टिव मौके पर फ्राइडे को सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की सामने आई लिस्ट भी बेहद खास है।
अगर आप क्रिसमस पर कोई प्लान नहीं बना पाए हैं और सोच रहे हैं कि लंबी छुट्टियों पर क्या करें, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए उन सीरीज और फिल्मों की पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको इन लंबी छुट्टियों में भी बोर नहीं होने देगी। तो चलिए देर किस बात की है, इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की फटाफट से देख लेते हैं पूरी लिस्ट:
एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat)
दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कहानी एक पॉलिटिशियन के जुनूनी इश्क की कहानी है, जो रिजेक्शन के बाद एक एक्टर की जिंदगी को तबाह करने के पीछे जुट जाता है।
रिलीज डेट- 26 दिसंबर
प्लेटफॉर्म- ZEE5
जोनर- रोमांटिक थ्रिलर
स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 2 (Stranger Things Season 5 Volume 2)
स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की अंतिम लड़ाई भी देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वेकना बच्चों को किडनैप करके अपने पास सुरक्षित रखता है, ताकि वह हॉकिन्स गैंग को अपसाइड डाउन के गहरे राज के बारे में बता सके। सीरीज जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वेकना नहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का असली विलेन कोई और हो सकता है।
रिलीज डेट- 26 दिसंबर
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)
जोनर- साई-फाई सुपरनेचुरल थ्रिलर
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri)
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। करण श्रीकांत शर्मा द्वारा लिखी और समीर विद्वांस के निर्देशन में बनी ये फिल्म 'धुरंधर' के क्रेज के बीच सिनेमाघरों में क्रिसमस के मौके पर रिलीज की गई है।
रिलीज डेट- 25 दिसंबर
प्लेटफॉर्म- थिएटर्स
जोनर-रोमांटिक कॉमेडी
रिवॉल्वर रीटा (Revolver Rita)
रिवॉल्वर रीटा तमिल एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी एक ऐसी युवा महिला की है, जो पुडुचेरी में अपने परिवार के साथ रहती है। उसकी जिंदगी में तब उथल-पुथल मचती है, जब उसकी फैमिली अपने घर में किसी गैंगस्टर को मार देती है।
रिलीज डेट- 26 दिसंबर
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)
जोनर- एक्शन कॉमेडी
आंध्रा किंग तालुका (Andhra King Taluka)
यह एक तेलुगु ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी सागर नाम के लड़के की है, जो सूर्या कुमार का बहुत बड़ा फैन है। सूर्या कुमार अपनी 100वीं फिल्म के साथ बड़ा कमबैक करने वाला होता है, लेकिन निर्माता आखिरी पलों में कदम पीछे खींच लेता है। उसे अपनी फिल्म को पूरा करने के लिए 3 करोड़ रुपए चाहिए, अब उनका फैन कैसे अपने फेवरेट की मदद करेगा, ये फिल्म में देखने वाली बात होगी।
रिलीज डेट- 25 दिसंबर
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)
जोनर- ड्रामा
हैप्पी एंड यू नो इट (Happy and You Know It)
पेनी लेन की साल 2025 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो बच्चों के संगीत की की दुनिया, कैची मेलोडीज, पावरफुल इफेक्ट्स और इसके पीछे आर्टिस्ट की पड़ताल करती है। यह सब दर्शाती है कि कला कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया से अलग जनरेशन टू जनरेशन से कनेक्ट करती है, जो उन्हें रियल खुशी देती है।
रिलीज डेट- 26 दिसंबर
प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar)
जोनर- म्यूजिकल ड्रामा
