Friday Releases: 'धुरंधर' के बाद इस शुक्रवार भी होगा महासंग्राम, OTT-थिएटर में रिलीज होंगी 10 बड़ी फिल्में-सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Friday New Releases: सिने प्रेमियों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद ही खास होता है, क्योंकि एक मूवी का क्रेज खत्म नहीं होता, उससे पहले ही मेकर्स दर्शकों के पूरे वीक के एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर देते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिलहाल, धुरंधर थिएटर और बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए बैठी है, लेकिन इस बीच ही दिसंबर के दूसरे शुक्रवार को सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली सीरीज और फिल्मों के पूरी लिस्ट आउट हो चुकी है। तो चलिए देर क्यों करनी, इस फ्राइडे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और थिएटर्स में कौन सी फिल्में और बड़ी सीरीज रिलीज होंगी, उसकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं:

किस-किसको प्यार करूं 2 (Kis Kisko Pyaar Karoon 2) 'धुरंधर' में एक्शन के बाद अब लोगों को थिएटर में हंसाने की जिम्मेदारी इस शुक्रवार को कपिल शर्मा ने अपने कंधों पर ली है। एक बार फिर से वह इस दुविधा में फंसे दिखाई देंगे कि वह किस-किसको प्यार करें। मूवी में कपिल शर्मा के साथ बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट आयशा खान, त्रिधा चौधरी और पारुल गुलाटी मुख्य भूमिका में हैं। वहीं वरीना हुसैन और मनजोत सिंह मूवी में अहम भूमिका में दिखेंगे

रिलीज डेट- 12 दिसंबर

प्लेटफॉर्म-नेटफ्लिक्स (Netflix)

जोनर- फैमिली ड्रामा द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली (The Great Shamsuddin Family) द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली एक कॉमेडी सीरीज है, जिसकी कहानी बानी अहमद की लाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी परफेक्ट लाइफ तब उलट-पुलट जो जाती है, जब एक साथ उसे लंबे समय से चली आ रही लड़ाई, पारिवारिक इमरजेंसी और सभी मुसीबतें उसके सफल करियर में प्रॉब्लम खड़ी करती हैं।

रिलीज डेट- 12 दिसंबर

प्लेटफॉर्म - जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar)

जोनर- कॉमेडी वेकअप डैड मैन: अ नाइव्स आउट मिस्ट्री (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) द वेकअप डैड मैन, नाइव्स आउट फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट है और 2022 में आई ग्लास अनियन का सीक्वल है। इस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर में डेनियल क्रेग एक बार फिर बेनोइट ब्लैंक के रूप में लौट रहे हैं, जो पेशे से एक जासूस हैं। वह न्यूयॉर्क के नॉर्थ हिस्से में एक छोटे से धार्मिक समुदाय के नेता के साथ मिलकर एक हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दिखाई देंगे।

रिलीज डेट- 12 दिसंबर

प्लेटफॉर्म-नेटफ्लिक्स (Netflix)

जोनर-मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर शोले री-रिलीज (Sholay Re-Release) धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके करियर की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' एक बार फिर से थिएटर में 13 दिसंबर को दस्तक देने को तैयार है। शोले-द फाइनल कट में इस बार गब्बर से लेकर जय-वीरू, ठाकुर और बसंती के वह सीन्स भी देखने को मिलेंगे, जो उन्होंने ओरिजिनल फिल्म में नहीं देखें हैं। मूवी को सेंसर बोर्ड से U सर्टिफिकेट मिला है।

रिलीज डेट- 12 दिसंबर

प्लेटफॉर्म- थिएटर्स

जोनर- एक्शन क्राइम थ्रिलर साली मोहब्बत ( Saali Mohabbat) अपने अभिनय से हमेशा सभी को इम्प्रेस करने वाली राधिका आप्टे अपनी नई फिल्म 'साली मोहब्बत' से दर्शकों का दिल जीतने के लिए लौट रही हैं। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, जिसमें उनके अलावा दिव्येंदु शर्मा, अनुराग कश्यप भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी एक छोटे से शहर की हाउसवाइफ की है, जिसकी दुनिया तब उथल-पुथल हो जाती है, जब वह अपने पति और कजिन के डबल मर्डर हत्याकांड की जांच में उलझ जाती है।

रिलीज डेट- 12 दिसंबर

प्लेटफॉर्म- ZEE5

जोनर-सस्पेंस थ्रिलर टेलर स्विफ्ट: द एरास टूर ( Taylor Swift: The Eras Tour) एड शीरन के बाद अब हॉलीवुड सिंगर टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट को भी आप बिना टिकट खरीदे एन्जॉय कर सकते हैं। टेलर स्विफ्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग एरास टूर का फाइनल शो ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में करने वाली है। उनके इस कॉन्सर्ट में द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट भी शामिल है।

रिलीज डेट- 12 दिसंबर

प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार ( Jio Hotstar)

जोनर- म्यूजिकल कॉन्सर्ट सिटी ऑफ शैडोज (City of Shadows) 'आरो सैन्ज डे ला माला' की पहली नॉवेल पर आधारित, सिटी ऑफ शैडो छह एपिसोड का स्पेनिश क्राइम थ्रिलर की मिनी-सीरीज है, जिसकी कहानी मिलो मलारत की है, जो एक बदनाम जासूस है। रिलीज डेट- 12 दिसंबर

प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)

जोनर- क्राइम थ्रिलर कांथा (Kaantha) 1950 में मद्रास की कहानी को दर्शाती तमिल पीरियड ड्रामा फिल्म 'कांथा' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए तैयार है। मूवी की कहानी डायरेक्टर अय्या और सुपरस्टार टी.के.महादेवन के इगो क्लैश के बारे में हैं। फिल्म में दुलकर सलमान मुख्य भूमिका में हैं। कहानी तब मोड़ लेती है, जब एक मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए इंस्पेक्टर (Rana Daggubati) टी.के.महादेवन (Dulquer Salmaan) के सेट पर पहुंच जाते हैं।