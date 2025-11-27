Language
    Friday Releases: नवंबर के आखिरी शुक्रवार को OTT-थिएटर में आएगा मनोरंजन का तूफान, रिलीज होंगी 11 फिल्में-सीरीज

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:38 PM (IST)

    Friday OTT & Theaters Release: नवंबर का आखिरी शुक्रवार बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते 6 या 7 नहीं, बल्कि 11 सीरीज और फिल्में थिएटर और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होंगी, जिनमें से कई आपके वीकेंड को भी खास बना देंगी। बिना देरी किए देखते हैं इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्मों-सीरीज की लिस्ट: 

    इस फ्राइडे OTT से थिएटर तक में रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Friday New Releases: बीते शुक्रवार जहां 'द फैमिली वीक सीजन 3' और 'डाइनिंग विद कपूर्स' के साथ जहां दर्शकों को भरपूर एंटरटेनमेंट मिला था। वहीं अब नवंबर के आखिरी फ्राइडे में मनोरंजन का ये डोज डबल नहीं, बल्कि चार गुना ज्यादा बढ़ने वाला है।

    इस शुक्रवार को वह सीरीज-फिल्में सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं, जिन्हें देखने के लिए दर्शक काफी समय से उत्सुक थे। तो चलिए देर क्यों करनी है, फटाफट से इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं:

    तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein)

    धनुष और कृति सेनन की जोड़ी पहली बार आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' नजर आने वाली है, जो एक टूटी हुई लव स्टोरी है। ट्रेलर में इंटेंस ड्रामा और दमदार डायलॉग्स ने फैंस की उत्सुकता को दोगुने स्तर पर पहुंचा दिया था। अब फाइनली इस शुक्रवार को वह इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म को थिएटर्स में देख पाएंगे।

    रिलीज डेट-28 नवंबर
    प्लेटफॉर्म- थिएटर्स
    जोनर-म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा

    द पेट डिटेक्टिव (The Pet Detective)

    शराफ उ धीन और अनुपमा परमेश्वरन स्टारर मलयालम फिल्म 'द पेट डिटेक्टिव' भी इस शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। कहानी एक प्राइवेट डिटेक्टिव टोनी की है, जो अपनी बचपन के प्यार को इम्प्रेस करने की खातिर पिता की एजेंसी को ज्वाइन करता है। वह पेट (जानवर) को ढूंढने की जर्नी पर निकलता है, लेकिन जल्द ही वह खुद को एक अन्तराष्ट्रीय स्मगलिंग, किडनैपर्स और बड़े माफियों के बीच फंसा पाता है।

    रिलीज डेट- 28 नवंबर
    प्लेटफॉर्म- ZEE5
    जोनर- एक्शन कॉमेडी

    रेगई (Regai)

    क्राइम थ्रिलर फिल्म रेगई की कहानी एक सब इंस्पेक्टर वेत्री के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेडिकल साजिश का पता चलता है। जैसे-जैसे छानबीन आगे बढ़ती है, पुलिस टीम को मेडिकल टीम में शामिल लोगों की सच्चाई का पता चलता है।

    रिलीज डेट- 28 नवंबर
    प्लेटफॉर्म- ZEE5
    जोनर- क्राइम थ्रिलर

    गुस्ताख इश्क (Gustaakh Ishq)

    डिजाइनर के रूप में तो मनीष मल्होत्रा पहले ही अपने कदम जमा चुके थे, लेकिन अब वह बॉलीवुड में फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के साथ एक बतौर प्रोड्यूसर एक नया सफर तय करने जा रहे हैं। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह जैसे सितारे मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

    रिलीज डेट- 28 नवंबर
    प्लेटफॉर्म- थिएटर्स
    जोनर-रोमांटिक ड्रामा

    द स्ट्रिंगर्स (The Stringers)

    द स्ट्रिंगर्स: द मैन टुक द फोटो एक डॉक्युमेंट्री है, जिसमें साइगॉन के पूर्व फोटो एडिटर की कहानी दिखाई गई है, जो एक दशक से उन हॉन्टेड चीजों का पता लगाता है, जो उसे बैचेन करती हैं। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे वियतनाम वॉर की एक शानदार इमेज मिलती है।

    रिलीज डेट- 28 नवंबर
    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)
    जोनर- डॉक्यूमेंट्री

    लेफ्ट हैंडड गर्ल (Left Handed Girl)

    लेफ्ट हैंडड गर्ल को 98वें एकेडमी पुरस्कारों में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए ताइवान की तरफ से एंट्री दी गई थी। फिल्म की कहानी एक सिंगल मां और उनकी दो बेटियों की हैं, जो ताइपे आकर खुद की नूडल की दुकान खोलती है। कहानी शहरी जीवन में ढलने के दौरान उनके संघर्षों पर क्रेंदित है।

    रिलीज डेट- 28 नवंबर
    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)
    जोनर- ड्रामा

    आर्यन (Aaryan)

    आर्यन एक इंटेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो एक दृढ़ निश्चयी पुलिस अधिकारी की कहानी है, जो अगली विक्टिम के नाम की घोषणा करके सीरियल किलर को रोकने की घोषणा करता है। इस तमिल मूवी विष्णु विशाल, श्रद्धा श्रीनाथ और सेल्वाराघवन मुख्य भूमिका में हैं।

    रिलीज डेट- 28 नवंबर
    प्लेटफॉर्म-नेटफ्लिक्स (Netflix)
    जोनर- क्राइम थ्रिलर

    रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)

    रक्तबीज 2 साल 2023 में आई बंगाली एक्शन फिल्म 'रक्तबीज' का सीक्वल है, जिसमें राजनीति की दुनिया के षड्यंत्र को दिखाया गया ही। कहानी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ऑफिसर पंकज सिन्हा की है, जो एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम करने के लिए छानबीन में वेस्ट बंगाल के पुलिस ऑफिसर के साथ एक टीम तैयार करता है।

    रिलीज डेट- 28 नवंबर
    प्लेटफॉर्म- ZEE5
    जोनर- पॉलिटिकल ड्रामा

    बॉर्न हंगरी (Born Hungry)

    बॉर्न हंगरी इंडिया के एक ऐसे लावारिस बच्चे की कहानी है, जिसे कैनेडियन कपल गोद ले लेते हैं और वह एक दिन भारत का टॉप शेफ बनता है। फिल्म की कहानी रियल लाइफ सेलिब्रिटी शेफ साश सिम्पसन पर आधारित है।

    रिलीज डेट- 28 नवंबर
    प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार (Jio Hostar)
    जोनर- डॉक्युमेंट्री

    स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5)

    साई-फाई सुपरनैचुरल ड्रामा स्ट्रेंजर थिंग्स 5 अपने नए सीजन के साथ फिर लौट आया है। हॉरर, एडवेंचर, एक्शन, सस्पेंस के साथ दर्शकों को फुल थ्रिल मिलने वाला है। विनोना राइडर, डेविड हार्बर, मिली बॉबी ब्राउन, फिन वोल्फहार्ड, गेटन मेटारेज्जो सीरीज में मुख्य भूमिका में हैं। हालांकि, इसके अभी तक 4 एपिसोड ही आए हैं।

    रिलीज डेट- 27 नवंबर
    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
    जोनर -सुपरनैचुरल थ्रिलर

    सनी संस्कारी की तुलसी कुमार (SSKTK)

    वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हो चुकी है। ओटीटी पर इस फिल्म का रिस्पांस काफी अच्छा है।

    रिलीज डेट- 27 नवंबर
    प्लेटफॉर्म-नेटफ्लिक्स
    जोनर- रोमांटिक कॉमेडी

