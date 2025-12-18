Friday Releases: शुक्रवार को थिएटर और OTT में आएगा भूचाल, वीकेंड पर रजाई में बैठकर लें 10 सीरीज-फिल्मों का मजा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Friday New Releases: शुक्रवार का दिन फिल्ममेकर्स के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होता। सप्ताह का ये वह दिन होता है, जब कई नई फिल्में और सीरीज, OTT प्लेटफॉर्म्स और सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं।

2025 अपने एंड पर है और तीसरा शुक्रवार कल है। फ्राइडे से पहले ही हम आपके लिए इस वीक रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट लेकर हाजिर हैं, ताकि आपका वीकेंड बिल्कुल भी बोरियत भरा न बीते। तो चलिए फटाफट से इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली वेब सीरीज और फिल्मों की पूरी लिस्ट देख लेते हैं:

मिसेज देशपांडे (Mrs. Deshpande) माधुरी दीक्षित ओटीटी की दुनिया में कदम पहले ही रख चुकी हैं, लेकिन अब वह अपनी पहली सीरीज करने के लिए तैयार हैं। धक-धक गर्ल की 'मिसेज देशपांडे' इस शुक्रवार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, जिसमें पहली बार माधुरी दीक्षित सीरियल किलर की भूमिका निभा रही हैं, जिनकी मदद

रिलीज डेट- 19 दिसंबर

जोनर- साई-फाई

प्लेटफॉर्म- थिएटर्स रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स (Raat Akeli Hai: The Bansal Murders) नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स भी ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। नवाजुद्दीन के अलावा इस सीरीज में चित्रांगदा सिंह और राधिका आप्टे अहम भूमिका में हैं। कहानी जतिन यादव की है, जिसे कानपुर के बंसल परिवार की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का काम सौंपा जाता है। जैसे-जैसे उसकी छानबीन आगे बढ़ती है, आपसे में वह लालच-धोखे और कई सीक्रेट लिंक को एक साथ जोड़ता है।

रिलीज डेट- 19 दिसंबर

जोनर- क्राइम थ्रिलर

प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix) फोर मोर शॉर्ट्स सीजन 4 ( Four More Shots Please Season 4) चार दोस्तों की निजी जिंदगी की उलझन एक बार फिर से दर्शकों को देखने को मिलेगी। बानी जे, मानवी गागरू, कीर्ति कुल्हारी और सयानी गुप्ता एक बार फिर से रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा से दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए लौट रही हैं।

रिलीज डेट-19 दिसंबर

जोनर-रोमांटिक कॉमेडी

प्लेटफॉर्म- प्राइम वीडियो (Prime Video) द ग्रेट फ्लड (The Great Flood) अगर अपनी मनपसंद कोरियन सीरीज दर्शकों को देखनी है, तो वह उनको नेटफ्लिक्स पर बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। अब नेटफ्लिक्स एक और नई साई-फाई मूवी के साथ आ रहा है, जिसमें किम दा मी, पार्क हे सू, क्वोन यूं सियांग मुख्य भूमिका में हैं। इस मूवी की कहानी एक AI रिसर्चर की है, जो मानवता के फ्यूचर के भविष्य की चाभी है। जब एक विनाशकारी बाढ़ की वजह से पूरी दुनिया बह जाती है, तो वह एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं। कहानी उनके सर्वाइवल के बारे में हैं।

रिलीज डेट- 19 दिसंबर

जोनर-साई-फाई

प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स (Netflix) हयूमन स्पेसिमेंस (Human Specimens) हयूमन स्पेसिमेंस कानाए मिनाटो की नॉवेल पर आधारित एक जापानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो प्रोफेसर शिरो सकाकी की तितलियों की रिसर्च पर आधारित कहानी है। वह कैसे अपने बेटे सहित छह युवा लड़कों को 'हयूमन स्पेसिमेंस' में बदलता है, इसके बारे में डिटेल में सीरीज में बताया जाएगा।

रिलीज डेट-19 दिसंबर

जोनर-साइकोलॉजिकल थ्रिलर

प्लेटफॉर्म-अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) नयनम (Nayanam) नयनम एक साइकोलॉजिकल साई-फाई थ्रिलर फिल्म है, जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ की जिंदगी की कहानी के गहराई में दिखाती है। वह जरूरतमंदों के लिए एक आई क्लिनिक चलाता है। रिलीज डेट- 19 दिसंबर

जोनर- साइकोलॉजिकल साई-फाई थ्रिलर

प्लेटफॉर्म- ZEE5 डॉमिनिक एंड द लेडीज पर्स (Dominic and the Ladies’ Purse) इस कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की कहानी एक्स पुलिस ऑफिसर जो अब प्राइवेट डिटेक्टिव डॉमिनिक बन चुका है, उसकी लाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है। जो एक ओनर के सिंपल पर्स को ढूंढने का केस हाथ में लेता है, लेकिन उस सिंपल से पर्स की कहानी कैसे एक मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाती है, ये मलयालम फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में ममूटी मुख्य भूमिका में हैं।

रिलीज- 19 दिसंबर

जोनर-मिस्ट्री कॉमेडी

प्लेटफॉर्म- ZEE5 दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी (Durlabh Prasad Ki Dusri Shaadi) बनारस की घाट पर बैठकर बनारसी अंदाज दिखाते संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की फिल्म आपके पेट में दर्द करने वाले हैं। इस फिल्म में संजय मिश्रा के न सिर्फ मजेदार डायलॉग्स हैं, बल्कि उनकी दूसरी शादी की है, जिनके बेटे को कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है और इसकी वजह संजय मिश्रा हैं ।