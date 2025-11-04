Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर राज करेगी दीवानियत, कब और कहां होगी स्ट्रीम?
Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release: दीवाली के मौके पर बड़े पर्दे से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धमाल मचाने वाली एक दीवाने की दीवानियत की ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चा तेज हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस रोमांटिक फिल्म को ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनम तेरी कसम की री-रिलीज के बाद बतौर अभिनेता हर्षवर्धन राणे का कद काफी ऊंचा हुआ है। इसका अंदाजा आप उनकी लेटेस्ट फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की अपार सफलता से लगा सकते हैं। दीवाली के फेस्टिव सीजन में सिनेमाघरों में एंट्री मारने वाली इस रोमांटिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है और अब भी थिएटर्स में एक दीवाने की दीवानियत दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है।
इस बीच एक दीवाने की दीवानियत की ओटीटी रिलीज (Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release) को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन इसे कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा।
ओटीटी पर कहां आएगी एक दीवाने की दीवानियत
अक्सर देखा जाता है कि जो फिल्म कमर्शियल तौर पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसकी ओटीटी रिलीज में 45-60 दिनों का समय लग जाता है। एक दीवाने की दीवानियत के मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। 21 अक्टूबर को दीवाली के अगले हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर इस मूवी को दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज किया गया और आने वाले समय में एक दीवाने की दीवानियत की आपको घर बैठे ओटीटी पर देखने को मिलेगी।
गौर किया जाए इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ तो रिलीज से पहले फिल्म के डिजिटल राइट्स मशहूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) ने खरीद लिए थे। इस आधार पर एक दीवाने की दीवानियत को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। हालांकि, इसकी रिलीज डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में इसे ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा सकता है।
हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि का एलान होना बाकी है। ऐसे में अगर आपने अभी तक एक दीवाने की दीवानियत की नहीं देखा है तो महीनेभर के इंतजार के बाद इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
बॉक्स ऑफिस पर एक दीवाने की दीवानियत का धमाल
30-35 करोड़ के बजट में निर्देशक अंशुल गर्ग की एक दीवाने की दीवानियत को बनाया गया। अपनी लागत से दोगुनी कमाई करके इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। गौर किया जाए रिलीज के 14 दिन के भीतर इस मूवी के कलेक्शन की तरफ तो वह अभी तक 70 करोड़ के आस-पास हो गया है।
