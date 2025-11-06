Ek Chatur Naar OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप IMDb रेटिंग में टॉपर, ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
Ek Chatur Naar OTT Release Date:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ek Chatur Naar On OTT: ओटीटी पर आए दिन एक न एक फिल्म और वेब सीरीज होती रहती हैं, या फिर अपकमिंग ओटीटी रिलीज का एलान किया जाता रहता है। ऐसी एक फिल्म एक चतुर नार है, जिसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का एलान हाल ही में मेकर्स की तरफ से कर दिया गया है।
कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहने वाली दिव्या खोसला कुमार (Divya Khosla Kumar) और नील नितिन मुकेश (Neil Nitin Mukesh) की ब्लैक कॉमेडी आईएमडीबी रेटिंग में टॉपर है। ऐसे में आइए जानते हैं कि एक चतुर नार ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होने जा रही है।
ओटीटी पर कब आएगी एक चतुर नार?
12 सितंबर 2025 को एक चतुर नार सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस मूवी का निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया था। कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर दिव्या खोसला कुमार की ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ओटीटी पर एक चतुर नार की किस्मत बदलने वाली है।
गुरुवार को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) की तरफ से इस मूवी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का आधिकारिक एलान किया गया है, जिसके आधार पर 7 नवंबर यानी शुक्रवार को ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। ऐसे में महज 24 घंटे बाद आप इस ब्लैक कॉमेडी फिल्म को ऑनलाइन घर बैठे आसानी से देख सकते हैं।
गौर किया जाए एक चतुर नार की कमर्शियल परफॉर्मेंस की तरफ तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी का लाइफटाइम कलेक्शन महज 3.20 करोड़ रहा था, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका बजट 12 करोड़ बताया गया था। इस आधार पर ये एक फ्लॉप मूवी रही थी।
एक चतुर नार की आईएमडीबी रेटिंग
बेशक कमर्शियल तौर पर एक चतुर नार फ्लॉप रही, लेकिन इसकी आईएमडीबी रेटिंग काफी धांसू है। दरअसल इंटरनेट मूवी डेटाबेस की तरफ से 8.9/10 की धमाकेदार रेटिंग मिली है, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस मूवी की कहानी काफी रोचक है, जो ओटीटी पर आपका भरपूर मनोरंजन कर सकती है।
