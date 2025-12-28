Chainsaw Man Hindi OTT Release: कब और कहां स्ट्रीम होगी एनीमे ब्लॉकबस्टर? फ्री में करें एंजॉय

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चेनसॉ मैन - द मूवी: रेज आर्क, जो एनीमे सीरीज का लेटेस्ट चैप्टर है, 19 सितंबर 2025 को जापानी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब यह फिल्म भारत में ऑनलाइन स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए जानते हैं यह भारत में कब और कहां स्ट्रीम होगी।

क्या है इसकी कहानी? चेनसॉ मैन - द मूवी: रेज आर्क एक डार्क फैंटेसी रोमांटिक एक्शन-कॉमेडी एनीमे फिल्म है जो तातसुकी फुजिमोटो की मंगा सीरीज चेनसॉ मैन पर आधारित है। इस मंगा को एक एनीमे सीरीज में ढाला गया है जो डेन्जी की कहानी बताती है, जो एक गरीब टीनएजर है और अपने कुत्ते जैसे चेनसॉ डेविल, पोचिता का इस्तेमाल करके डेविल हंटर के तौर पर काम करता है।

पहले सीज़न के खत्म होने के बाद, रेज आर्क मंगा के 5वें और 6वें वॉल्यूम का सीधा अडैप्टेशन है। यह फिल्म रेज के लिए डेंजी की बढ़ती भावनाओं को दिखाती है, जो एक बॉम्ब डेविल है और बरिस्ता के तौर पर काम करती है। जैसे-जैसे अफरा-तफरी फैलती है, डेंजी को प्यार, युद्ध और एक डेविल हंटर के तौर पर जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है।

कब और कहां होगी ऑनलाइन स्ट्रीम

चेनसॉ मैन - द मूवी: रेज आर्क अब भारत में स्ट्रीम होना शुरू हुई। यह फिल्म Amazon Prime Video पर जापानी, अंग्रेजी, हिंदी और कई अन्य ऑडियो ऑप्शन के साथ किराए पर उपलब्ध है। भारत में दर्शकों के लिए सबटाइटल भी दिए गए हैं। खबर है कि यह फिल्म Apple TV+, Google TV और दूसरे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल खरीदारी के लिए भी उपलब्ध होगी।