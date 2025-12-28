Chainsaw Man Hindi OTT Release: कब और कहां स्ट्रीम होगी एनीमे ब्लॉकबस्टर? फ्री में करें एंजॉय
Chainsaw Man Hindi OTT Release: क्या आप सिनेमाघरों में चेनसॉ मैन – द मूवी: रेज आर्क देखने से चूक गए? तो कोई बात नहीं अब आप इसे ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चेनसॉ मैन - द मूवी: रेज आर्क, जो एनीमे सीरीज का लेटेस्ट चैप्टर है, 19 सितंबर 2025 को जापानी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब यह फिल्म भारत में ऑनलाइन स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए जानते हैं यह भारत में कब और कहां स्ट्रीम होगी।
क्या है इसकी कहानी?
चेनसॉ मैन - द मूवी: रेज आर्क एक डार्क फैंटेसी रोमांटिक एक्शन-कॉमेडी एनीमे फिल्म है जो तातसुकी फुजिमोटो की मंगा सीरीज चेनसॉ मैन पर आधारित है। इस मंगा को एक एनीमे सीरीज में ढाला गया है जो डेन्जी की कहानी बताती है, जो एक गरीब टीनएजर है और अपने कुत्ते जैसे चेनसॉ डेविल, पोचिता का इस्तेमाल करके डेविल हंटर के तौर पर काम करता है।
यह भी पढ़ें- Mark On OTT: किच्चा सुदीप की 'मार्क' इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मारेगी एंट्री, कब और कहां देखें फिल्म?
अपने एम्प्लॉयर से धोखा मिलने के बाद, डेंजी पोचिता के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे उसे अपने शरीर के कुछ हिस्सों को चेन सॉ में बदलने की शक्ति मिल जाती है। पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स, जो एक सरकारी एजेंसी है, में नया घर मिलने के बाद, डेंजी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पूरे जापान में शैतानी खतरों का सामना करने के लिए करता है।
पहले सीज़न के खत्म होने के बाद, रेज आर्क मंगा के 5वें और 6वें वॉल्यूम का सीधा अडैप्टेशन है। यह फिल्म रेज के लिए डेंजी की बढ़ती भावनाओं को दिखाती है, जो एक बॉम्ब डेविल है और बरिस्ता के तौर पर काम करती है। जैसे-जैसे अफरा-तफरी फैलती है, डेंजी को प्यार, युद्ध और एक डेविल हंटर के तौर पर जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है।
कब और कहां होगी ऑनलाइन स्ट्रीम
चेनसॉ मैन - द मूवी: रेज आर्क अब भारत में स्ट्रीम होना शुरू हुई। यह फिल्म Amazon Prime Video पर जापानी, अंग्रेजी, हिंदी और कई अन्य ऑडियो ऑप्शन के साथ किराए पर उपलब्ध है। भारत में दर्शकों के लिए सबटाइटल भी दिए गए हैं। खबर है कि यह फिल्म Apple TV+, Google TV और दूसरे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल खरीदारी के लिए भी उपलब्ध होगी।
ज्यादातर फैन इन डिजिटल खरीदारी ऑप्शन के जरिए फिल्म का मजा ले सकते हैं, लेकिन जो लोग इसे रेगुलर स्ट्रीमिंग तरीकों से आने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह फिल्म Crunchyroll पर उपलब्ध होगी, हालांकि, स्ट्रीमिंग सर्विस ने अभी तक कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है। यह फिल्म एमएक्स प्लेयर पर फ्री में उपलब्ध है।
चेनसॉ मैन – द मूवी: रेज़ आर्क की वॉइस कास्ट और क्रू
चेनसॉ मैन - द मूवी: रेज आर्क की जापानी वॉइस कास्ट में किकुनोसुके टोया, रीना उएदा, फेयरूज ऐ, तोमोरी कुसुनोकी और शोगो साकाता मुख्य भूमिकाओं में हैं।
यह भी पढ़ें- 120 Bahadur OTT Release: कब और कहां रिलीज होगी फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।