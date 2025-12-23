Language
    हनुमान चालीसा पास रखकर देखें ये हॉरर सीरीज, 8 एपिसोड में दिखता है 'भूत-चुड़ैल' का तांडव

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:13 PM (IST)

    हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 8 एपिसोड वाली एक हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। सीरीज में कई ऐसे डरा ...और पढ़ें

    ओटीटी पर इस हॉरर थ्रिलर का कब्जा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर थ्रिलर सिनेमा का वह जॉनर है, जो सिनेप्रेमियों की पहली पसंद रहता है। लेकिन कई हॉरर फिल्में और वेब सीरीज ऐसी भी रही हैं, जिन्हें अकेले देख पाना एक टफ टास्क माना जाता है। ऐसी ही एक 8 एपिसोड वाली वेब सीरीज को हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। 

    इस सीरीज के सभी एपिसोड में आपको भूत-चुड़ैल की भरमार देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं इसकी कहानी इतनी डरावनी है कि आप इसे गलती से भी अकेले मत देखना है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी हॉरर थ्रिलर के बारे में जिक्र किया जा रहा है और ओटीटी पर यहां मौजूद है। 

    ओटीटी की खौफनाक सीरीज

    जिस हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में इस लेख में बात की जा रहे हैं, उसकी रिलीज के 10 दिनों से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अब भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म मोस्ट वॉच सीरीज में ट्रेंड कर रही है। सीरीज इतनी ज्यादा खौफनाक है कि इसे देखने के लिए आपको मजबूत कलेजा और हनुमान चालीसा की जरूरत पड़ेगी, ताकि जब डर लगे तो आप एक बार उसको पढ़ लें। 

    गौर किया जाए इसकी स्टोरी की एक तरफ एक नौजवान लड़का होता है, जिसे प्रेत-आत्मा दिखाई देती हैं। वह पहले तो अपने इस अनुभव पर यकीन नहीं कर पाता है, लेकिन बाद में उसके साथ हवाई जहाज में कुछ ऐसा घटित होता है, जिससे वह सोचने पर मजबूर हो जाता है।

    पायलट की नौकरी छोड़कर फिर वह शख्स दूसरी दुनिया के लोगों यानी भूतों से संपर्क साधने लगता है, ताकि उनकी भटकी आत्माओं को शांति मिल सके। लेकिन उसका ये फैसला उसकी ही जान का दुश्मन बन जाता है और अंत में वह मर जाता है। 

    दरअसल यहां जिक्र अभिनेता करण टैकर की लेटेस्ट वेब सीरीज भय के बारे में किया जा रहा है। सच्ची घटना से प्रेरित भय- द गौरव तिवारी मिस्ट्री को 12 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन एमएक्स प्लेयर (Amazon MX Player) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया था और अब भी ये सीरीज ओटीटी पर मस्ट वॉच बनी हुई है। 

    आईएमडीबी रेटिंग में टॉपर 

    भय की शानदार कहानी और लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से आसानी से लगा सकते हैं कि आईएमडीबी की तरफ से इसे 8.4/10 की धमाकेदार रेटिंग मिली है। अगर आप हॉरर थ्रिलर देखने के शौकीन हैं, तो इस सीरीज को वॉच कर सकते हैं।

