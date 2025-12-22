Bhay के सेट पर Kalki Coechlin के साथ हुई भूतिया घटना, एक्ट्रेस ने सुनाया खौफनाक किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पैरानॉर्मल कहानियां दर्शकों को डराने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री ने शायद एक परेशान करने वाली हद पार कर दी है। यह भारत के पहले डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी पर बनी है। जहां डर सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहा। ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon MX Player की इस सुपरनैचुरल थ्रिलर ने हाल ही में एक लीक हुई ऑडियो क्लिप के बाद जबरदस्त ऑनलाइन चर्चा बटोरी। जिसे कथित तौर पर लीड एक्टर करण टैकर ने रिकॉर्ड किया था।

यह वायरल वॉइस नोट, जो कथित तौर पर कभी भी पब्लिक के लिए नहीं था, शो की शूटिंग के दौरान हुई कई अनजानी घटनाओं के बारे में बताता है। जैसे ही यह ऑडियो फैला इसने नकली हॉरर और असल जिंदगी के अनुभव के बीच की पतली लाइन पर फिर से चर्चा शुरू कर दी। खासकर जब शूटिंग की जगहें खुद असल जिंदगी की पैरानॉर्मल जांच से जुड़ी थीं।

ऑडियो के अनुसार क्रू मेंबर्स ने अजीब परछाइयां, कैमरे में कैद अचानक होने वाली हलचलें और माहौल में एक भारीपन महसूस किया जो काफी देर तक बना रहा। टैकर ने ऐसी टेक्निकल गड़बड़ियों का भी जिक्र किया जिनका कोई जवाब नहीं था, जिसमें एक साथ कई फोन की बैटरी जीरो हो जाना और खाली कमरों में अजीब आवाजें गूंजना शामिल हैं।।

कल्कि कोचलिन ने शेयर किया अनुभव सीरीज में आइरीन वेंकट का किरदार निभाने वाली कल्कि कोचलिन ने इस बढ़ती चर्चा पर बात की और कंफर्म किया कि ये सब बातें सच है। लीक हुए ऑडियो को लेकर हो रही बातचीत को मानते हुए, कल्कि ने कन्फर्म किया कि बताई गई घटनाएं मनगढ़ंत नहीं थीं और उन्होंने भी सेट पर ऐसे पल अनुभव किए थे जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले थे।

View this post on Instagram A post shared by Kalki Koechlin (@kalkikanmani) गौरव तिवारी द्वारा इन्वेस्टिगेट किए गए असली मामलों से प्रेरित, यह सीरीज उनकी जिंदगी, काम और उनकी रहस्यमयी मौत से जुड़े अनसुलझे सवालों को दिखाती है। अन्य सुपरनैचुरल ड्रामा के उलट, भय – द गौरव तिवारी मिस्ट्री एक जमीनी, संयमित तरीका अपनाती है, जिससे डर या तमाशे के बजाय असलियत में तनाव पैदा करती है।