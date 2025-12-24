OTT पर आते ही 2008 की ये महा हॉरर फिल्म बनी नंबर 1, देखकर छूट जाएंगी पसीने
हॉरर थ्रिलर सिनेमा का वह जॉनर है, जो सिनेप्रेमियों की पहली पसंद रहता है। आज हम आपको साल 2008 में रिलीज हुई ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप इस वीकेंड कुछ थ्रिलिंग और रोमांचक देखना चाहते हैं तो इस लंबे वीकेंड में आपके पास तमाम ऑप्शन हैं। आज आपको एक ऐसी ही सुपरनेचुरल फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसने थिएटर में तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम की और अब इतने साल बाद ओटीटी पर वापसी कर फिर कहर बरपाने आ रही है। मूवी में इतने चिलिंग सीन्स हैं कि फिर बीच फिल्म में शायद आपको उठने में भी डर लगे, इसलिए कुर्सियों की पेटी बांधकर और स्नैक्स लेकर बैठ जाएगा ताकि आप आराम से फिल्म का आनंद ले सकें।
साल 2008 में रिलीज हुई थी फिल्म
इस फिल्म की अभिनेत्री ने इस अपने एक्सप्रेशन से किरदार में जान फूंकने का काम किया है। फिल्म में उनका नाम लीजा है और फिल्म में उन्होंने ऐसे कई सीन्स दिए हैं जिसे शायद आप अकेले देख लें तो फिर सो नहीं पाएंगे। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी काफी कमाल का है। हम बात कर रहे हैं साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म 1920। फिल्म में अदा शर्मा ने लीड रोल निभाया है।
फिल्म में हैं कई हॉरर सीन
अगर आपको हॉरर पसंद है तब तो बेशक आप ये मूवी देख सकते हैं लेकिन अगर जरा बहुत भी डरते हैं तो अकेले बिल्कुल मत देखिएगा इसमें कई एक सीन बेहत डरावने हैं। इसमें एक सीन है जिसमें आत्मा एक खंभे पर चढ़कर डरावनी आवाजें निकालती है वो सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अदा शर्मा की ये फिल्म क्लासिक हॉरर मूवी द एक्सॉरसिस्ट से इंस्पायर्ड थी।
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म '1920' की कहानी एक आर्किटेक्ट अर्जुन (रजनीश दुग्गल) और उसकी पत्नी लिज़ा (अदा शर्मा) पर आधारित है। दोनों शादी के बाद एक घर में आते हैं जिस पर भूत प्रेत का साया है। उसे होटल में बदलना है और वहां उन्हें आत्माओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की कहानी प्यार, विश्वासघात और मुक्ति की एक डरावनी कहानी है, जिसमें आत्माओं और इंसानों के बीच संघर्ष दिखाया गया है।
