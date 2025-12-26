Language
    बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म ने Netflix पर डाला डेरा, टॉप 10 में ट्रेंड कर रही स्पोर्ट्स ड्रामा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    2025 का आखिरी महीना बॉलीवुड के लिए धमाकेदार रहा है। ओटीटी से लेकर थिएटर तक कई बेहतरीन फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। लेकिन इसी बीच ओटीटी पर एक 9 साल ...और पढ़ें

    ओटीटी पर ट्रेंड कर रही 9 साल पुरानी फिल्म

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थिएटर में धुरंधर, अवतार और ओटीटी पर स्ट्रेंजर थिंग्स के शोर के बीच एक 9 साल पुरानी फिल्म टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। धुरंधर 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है और अब यह बड़ी भारतीय फिल्मों को पीछे छोड़ने की ओर बढ़ गई है लेकिन इस बीच भारत की सबसे कमाऊ फिल्म को दर्शक ओटीटी एंजॉय कर रहे हैं।

    भारत की सबसे कमाऊ फिल्म कर रही ट्रेंड

    यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि यह तब से अब तक भारत की सबसे कमाऊ फिल्म बनी हुई है, यहां तक बाहबली भी इसे पीछे नहीं छोड़ पाई। नौ साल पहले फिल्म ने भारतीय सिनेमा के लिए एक नया माइलस्टोन स्थापित किया था जो आज तक कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई है।

    IMDb पर मिली ये रेटिंग

    यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर टॉप 5 में ट्रेंड कर रही है, इसे IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली हुई है। फिल्म का बजट सिर्फ 70 करोड़ था और इसने 2 हजार करोड़ की कमाई की थी।

    क्या है फिल्म की कहानी

    इस फिल्म की कहानी एक ऐसे पिता की है जो रेसलिंग में अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था लेकिन परिस्थितियों के चलते नहीं कर पाया। जब उसने सोचा कि उसका यह ख्वाब उसका बेटा पूरा करेगा तो किस्मत ऐसी रही कि उसे बेटा हुआ ही नहीं। बेटे की आस में उसके घर चार बेटियों ने जन्म लिया। फिल्म में मोड़ तब आता है जब उसे महसूस होता है कि उसका ये ख्वाब बेटियां भी तो पूरा कर सकती हैं। बस यहीं से इस फिल्म की असली कहानी शुरू होती है।

    2 हजार करोड़ का किया था कलेक्शन

    यह कहानी महावीर सिंह फोगाट की जिंदगी से प्रेरित है जिनकी बेटियों गीता और बबीता फोगाट ने रेसलिंग की फील्ड में भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया। इस फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था, फातिमा सना शेख ने गीता फोगाट और सान्या मल्होत्रा ने बबीता फोगाट का किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी, गाने, डायलॉग और कलाकारों की एक्टिंग ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया था। इस फिल्म ने दुनियाभर में 2000 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और इसी के साथ यह भारत की सबसे कमाऊ फिल्म बनी हुई है।

    फिल्म में आमिर खान, फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा, साक्षी तंवर जायरा वसीम, सुहानी भटनागर, अपारशक्ति खुराना ने अहम रोल निभाए थे। इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। वहीं आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया है।

