रात के साढ़े तीन बजे Urfi Javed के साथ हुआ भयानक हादसा, एक्ट्रेस को लेनी पड़ी पुलिस की मदद
सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद के साथ आधी रात को एक भयानक हादसा हुआ। रात को तकरीबन साढ़े तीन बजे दो आदमियों में आकर एक्ट्रेस का दरवाजा खटखटाया। उर्फी जा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया स्टार और एक्ट्रेस उर्फी जावेद किसी न किसी कारणवश चर्चा में बनी रहती हैं। कभी अपने कपड़ों, तो कभी अपने बयान की वजह से वह लाइमलाइट में आती हैं। हालांकि, इस बार उनके चर्चा में आने का कारण इनमें से कुछ भी नहीं है।
इस बार उर्फी जावेद के साथ आधी रात में कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से डर गई। दो आदमियों ने आधी रात में आकर उन्हें इतना ज्यादा परेशान किया कि उन्हें पुलिस स्टेशन कर उनके खिलाफ NC दर्ज करवानी पड़ी। क्या है ये पूरा मामला चलिए बताते हैं:
सुबह 5 बजे क्यों पुलिस ठाणे पहुंचीं उर्फी जावेद?
उर्फी जावेद ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने एक रात पहले के अनुभव को सबसे भयानक बताया। इस इंस्टा पोस्ट में उर्फी जावेद ने पुलिस स्टेशन में बैठे हुए फोटो शेयर की और लिखा, "सुबह के पांच बज रहे हैं और मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हुई हूं। मुझे मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव हुआ। मैं और मेरी बहनें एक मिनट के लिए भी नहीं सोए हैं"।
यह भी पढ़ें- 'अपनी हद में रहो...' इंस्टाग्राम पर लड़ बैठीं Uorfi Javed और निया शर्मा, जुबानी जंग तेज
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उर्फी जावेद ने 22 दिसंबर की रात का डरावना हादसा शेयर करते हुए कहा, "रात को तकरीबन साढ़े तीन बजे कोई मेरा 10 मिनट तक दरवाजा खटखटाता रहा। जब मैं चैक करने आई, तो एक आदमी मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था और अंदर आने के लिए जबरदस्ती कर रहा था, वहीं दूसरा उसके पास कॉर्नर में खड़ा हुआ था। मैंने उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जब मैंने उसे पुलिस की धमकी दी, तब वह मेरे घर से चला गया"।
लड़के बता रहे थे खुद का पॉलिटिकल कनेक्शन
उर्फी जावेद ने आगे बताया कि उस वक्त उनके साथ बहन डॉली और अस्फी थी। एक्ट्रेस ने कहा, "वह 13वें फ्लोर पर रहते थे। उस आदमी ने दावा किया कि उसके राजनीतिक कनेक्शन है और वह जो चाहे कर सकता है। हमने पुलिस को बुलाया, लेकिन वह उनसे भी बदतमीजी कर रहा था। वह लगातार उन्हें वहां से 'निकलने' के लिए कह रहे थे, लेकिन वह आदमी हर चीज के लिए मना कर रहा था"।
उर्फी जावेद आगे खुलासा करते हुए बताया, "जब हम पुलिस स्टेशन के लिए निकल रहे थे, तब हमने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड को कहते हुए सुना था कि CCTV फुटेज कैंसिल करो, हम पॉलिटिशियन से रिलेटेड हैं"। उर्फी जावेद ने बताया कि फिलहल दोनों लड़कों के खिलाफ NC हुई है, अब उन्हें इंतजार है कि पुलिस उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी।
ये बहुत भयानक अनुभव था
उर्फी जावेद ने आगे कहा, "जब कोई 3 बजे आपके घर आए और लड़की से पूछे कि अपना दरवाजा खोलो और वहां से जाने से इनकार कर दे, तो ये भयानक ही होगा। खास तौर पर तब, जब लड़की अकेले रह रही हो, इस तरह की सिचुएशन डरा देती है। मैंने कम्प्लेंट सबमिट कर दी है, क्योंकि मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा"।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।