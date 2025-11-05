Shweta Tiwari Photos: 'रियल एवरग्रीन क्वीन', 45 साल की श्वेता तिवारी ने लेटेस्ट फोटोज से लगाई इंटरनेट पर आग 

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ती उम्र में भी अपने आप को कैसे फिट रखना है, इसकी सही प्रेरणा श्वेता तिवारी हैं। उनके ग्लैमरस अंदाज और फिटनेस से एक्ट्रेस की उम्र का अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है। 45 साल की उम्र में भी वह अपनी बेटी पलक ही नहीं, बल्कि जाह्नवी से लेकर अनन्या सहित कई खूबसूरत एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं।

इंस्टाग्राम पर आए दिन वह कोई न कोई फोटोज शेयर करती रहती हैं, जिन्हें देखकर फैंस भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं। अगर वह देसी गर्ल हैं, तो बोल्डनेस क्वीन भी हैं। श्वेता तिवारी की लेटेस्ट तस्वीरों पर से तो फैंस के लिए नजरें हटाना ही मुश्किल हो गया है।

प्रियंका चोपड़ा को टक्कर देती दिखीं श्वेता तिवारी प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड की देसी गर्ल कहा जाता है, लेकिन लगता है अब ये टैग श्वेता तिवारी के पास जाने वाला है, क्योंकि उनकी लेटेस्ट लुक ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। श्वेता तिवारी ने साड़ी पहने दो फोटोज अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। येलो रंग की बॉर्डर वाली साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज एक्ट्रेस पर काफी जंच रहा है। अपने इस लुक को उन्होंने रेड कलर के चोकर और हाथ में लाल रंग की चूड़ियों के साथ पूरा किया है।