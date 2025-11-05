Language
    Shweta Tiwari Photos: 'रियल एवरग्रीन क्वीन', 45 साल की श्वेता तिवारी ने लेटेस्ट फोटोज से लगाई इंटरनेट पर आग 

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:26 PM (IST)

    45 साल की उम्र में भी श्वेता तिवारी कहर ढहाती हैं। जब भी वह कोई तस्वीर शेयर करती हैं, तो फैंस अपनी 'प्रेरणा' की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। अब हाल ही में पलक तिवारी की मम्मी ने कुछ ऐसी फोटोज पोस्ट की हैं, जिसने इंटरनेट पर सिर्फ आग ही नहीं लगाई, बल्कि फैंस के दिलों की धड़कने भी बढ़ा दी। 

    Hero Image

    श्वेता तिवारी की लेटेस्ट फोटोज/ Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ती उम्र में भी अपने आप को कैसे फिट रखना है, इसकी सही प्रेरणा श्वेता तिवारी हैं। उनके ग्लैमरस अंदाज और फिटनेस से एक्ट्रेस की उम्र का अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है। 45 साल की उम्र में भी वह अपनी बेटी पलक ही नहीं, बल्कि जाह्नवी से लेकर अनन्या सहित कई खूबसूरत एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं। 

    इंस्टाग्राम पर आए दिन वह कोई न कोई फोटोज शेयर करती रहती हैं, जिन्हें देखकर फैंस भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं। अगर वह देसी गर्ल हैं, तो बोल्डनेस क्वीन भी हैं। श्वेता तिवारी की लेटेस्ट तस्वीरों पर से तो फैंस के लिए नजरें हटाना ही मुश्किल हो गया है। 

    प्रियंका चोपड़ा को टक्कर देती दिखीं श्वेता तिवारी 

    प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड की देसी गर्ल कहा जाता है, लेकिन लगता है अब ये टैग श्वेता तिवारी के पास जाने वाला है, क्योंकि उनकी लेटेस्ट लुक ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। श्वेता तिवारी ने साड़ी पहने दो फोटोज अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। येलो रंग की बॉर्डर वाली साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज एक्ट्रेस पर काफी जंच रहा है। अपने इस लुक को उन्होंने रेड कलर के चोकर और हाथ में लाल रंग की चूड़ियों के साथ पूरा किया है। 

    [image] - 6611392

    अपने हेयर को देसी लुक में श्वेता ने ओपन ही रखा हुआ है। इन फोटोज में जो चीज चार चांद लगा रही है, वह है श्वेता तिवारी की दिल जीत लेने वाली स्माइल। वह लेटेस्ट फोटोज में किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही हैं।

    यूजर्स ने उन्हें बताया 'एवरग्रीन ब्यूटी'  

    अब तक बॉलीवुड में रेखा को एवरग्रीन ब्यूटी कहा जाता था, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद यूजर्स ने उन्हें भी ये खिताब दे दिया है। एक यूजर ने श्वेता तिवारी की तारीफों के पुल बांधते हुए लिखा, "जब मैं 10 साल की थी और आपको टीवी पर देखती थी, तब भी आप ऐसे दिखते थे और आज भी आप ऐसे ही दिखते हो, लेकिन मैं बूढी होती जा रही हूं"।

    shweta tiwari photos

    दूसरे यूजर ने लिखा, "एवरग्रीन ब्यूटी एक्चुली में आप ही हो"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "आप कुछ भी पहन लो हॉट और ब्यूटीफुल ही लगती हो"। 

