Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shweta Tiwari ने शेयर किया बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो, फैन ने की अजीब डिमांड; लिखा- 'व्हाइट बिकिनी वाली...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:51 PM (IST)

    श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) भले ही इस समय पर्दे पर नहीं दिख रहीं लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। 4 अक्तूबर को एक्ट्रेस ने अपना 45वां जन्मदिन मनाया। अब उन्होंने इसका एक वीडियो शेयर किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    श्वेता तिवारी ने शेयर किया बर्थडे का वीडियो (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिनेत्री श्वेता तिवारी पिछले 4 अक्टूबर को 45 साल की हो गईं। एक्ट्रेस सिंगर मदर हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं। इसके अलावा श्वेता की सुंदरता के कई दीवानें हैं। इस उम्र में भी जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा है फैंस उन्हें प्यार से संतूर मॉम कहकर बुलाते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

    अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने बर्थडे का वीडियो शेयर किया जिसे उन्होंने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मनाया। वीडियो शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा, "अपने जन्मदिन की यादों के बारे में सोचकर अभी भी मुस्कुरा रही हूं!" एक्ट्रेस ने अपना बर्थडे लोनावाला के रेडिसन रिज़ॉर्ट एंड स्पा में मनाया।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)

     

    वीडियो में कौन-कौन आया नजर

    इस रील में कसौटी ज़िंदगी की स्टार के जीवंत व्यक्तित्व को खूबसूरती से कैद किया गया है। रिसॉर्ट में सबसे पहले टीका लगाकर उनका स्वागत किया गया। पूरी वीडियो में परिवार के साथ बिताए कुछ खूबसूरत पल, हरियाली और नेचर के प्रति लगाव, पेड़ लगाना और अन्य फन एक्टिविटीज शामिल हैं।

    फैंस ने किए कई सारे कमेंट्स

    वहीं इस दौरान उनके साथ बेट पलक भी नजर आईं। पलक गुलाबी रंग की स्ट्रैपी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि श्वेता की चमक सुबह की धूप से मेल खा रही थी। दोनों ने खूब हंसी-मज़ाक किया और कुछ मज़ेदार स्नैक्स खाए, उनकी केमिस्ट्री में उनके प्यार भरे रिश्ते की झलक साफ देखने को मिल रही थी। वहीं फैंस भी श्वेता तिवारी की पोस्ट में कमेंट्स करने लगे। एक यूजर ने लिखा -ऑल टाइम क्वीन। दूसरे ने कमेंट किया- एक खूबसूरत इंसान। वहीं एक फैन ने तो उनकी बिकिनी पिक्स की डिमांड कर डाली और लिखा -व्हाइट बिकिनी में फोटो डालो प्लीज।

    Shweta


    श्वेता तिवारी, 2000 के दशक के शुरुआती दौर के सबसे लोकप्रिय हिंदी टीवी धारावाहिकों में से एक कसौटी ज़िंदगी की में प्रेरणा शर्मा का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने परवरिश, बेगर्स और मैं हूं अपराजिता जैसे धारावाहिकों में यादगार अभिनय किया।

    यह भी पढ़ें- Ibrahim Ali Khan की बुआ सबा ने पलक तिवारी संग उनके रिलेशन पर लगाई मुहर? एक्ट्रेस के बर्थडे पर किया ये पोस्ट