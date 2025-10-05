Language
    व्हाइट बिकिनी पहन 45 साल की Shweta Tiwari ने बेटी को भी बोल्डनेस में किया पीछे, बर्थडे फोटोज हो रहीं वायरल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:57 AM (IST)

    टिन्सेल टाउन की हसीना श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) भले ही छोटे पर्दे पर कम दिखें लेकिन सोशल मीडिया पर बराबर एक्टिव रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्हें देख लोग भी हैरान रह गए। वह अपनी बेटी पर भी भारी पड़ गईं।

    श्वेता तिवारी ने बिकिनी फोटोज से इंटरनेट पर लगाई आग। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'कसौटी जिंदगी की' में प्रेरणा का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) आज किसी परिचय की मोहताज नहींं। 2000 के दौर में वह टीवी पर राज किया करती थीं। छोटे पर्दे पर सिंपल और स्वीट दिखने वालीं ये अदाकारा आज भी लाइमलाइट में रहती हैं, लेकिन अपनी बोल्डनेस को लेकर। 

    श्वेता तिवारी इन दिनों टीवी और वेब सीरीज में काम करके दर्शकों का दिल जीत रही हैं, लेकिन इस बीच वह अपनी ब्यूटी से भी लोगों को हैरान करती हैं। 45 साल की उम्र में उन्होंने खुद को इतना फिट एंड फाइन रखा है कि उनके आगे यंग हीरोइनें भी फेल हो जाती हैं। हाल ही में एक बार श्वेता ने अपना फैशन गेम चलाया और फैंस को दीवाना बना दिया।

    श्वेता तिवारी ने मनाया 45वां जन्मदिन

    दरअसल, श्वेता तिवारी हाल ही में 45 साल की हो गई हैं। एक्ट्रेस ने अपना 45वां जन्मदिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ लोनावला में सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने वेकेशन से कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिसमें उन्होंने अपने खास दिन के यादगार पल दिखाए हैं। 

    Photo Credit - Instagram

    तस्वीरों में श्वेता अपने फेंड्स के साथ कभी मस्ती करती दिखीं, तो कहीं टेस्टी खाना खाती दिखीं। एक वीडियो में वह बेटी पलक तिवारी (Palak Tiwari) के साथ कुछ डिस्कस कर रही हैं। एक तस्वीर में वह बेटी और बेटे के साथ पोज दे रही हैं। एक तस्वीर में वह बार में कुछ ड्रिंक बनाकर खिलखिलाती नजर आईं। ब्लैक ड्रेस में वह कमाल की लग रही हैं।

    बिकिनी में श्वेता का दिखा कातिलाना अंदाज

    अपने जन्मदिन के मौके पर श्वेता तिवारी ने पौधा भी लगाया है। एक्ट्रेस को जन्मदिन पर सरप्राइज भी मिला और वह गुब्बारों के साथ पोज देती दिखीं। कुछ तस्वीरों में वह स्विमिंग पूल में बलखाती हुई दिखाई दीं। वह व्हाइट बिकिनी में स्टनिंग दिख रही थीं। उन्होंने बताया कि उनका ये बर्थडे मोमेंट कभी नहीं भूलने वाला है।

    इन तस्वीरों को देख फैंस उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक यूजर ने कहा, "लोग बुड्ढे होते जा रहे हैं और आप भी जवान होती जा रही हो।" एक ने कहा, "आप बूढ़े नहीं हो रहे हैं। आप टाइमलेस हैं।" लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं।

