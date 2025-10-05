व्हाइट बिकिनी पहन 45 साल की Shweta Tiwari ने बेटी को भी बोल्डनेस में किया पीछे, बर्थडे फोटोज हो रहीं वायरल

टिन्सेल टाउन की हसीना श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) भले ही छोटे पर्दे पर कम दिखें लेकिन सोशल मीडिया पर बराबर एक्टिव रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्हें देख लोग भी हैरान रह गए। वह अपनी बेटी पर भी भारी पड़ गईं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'कसौटी जिंदगी की' में प्रेरणा का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) आज किसी परिचय की मोहताज नहींं। 2000 के दौर में वह टीवी पर राज किया करती थीं। छोटे पर्दे पर सिंपल और स्वीट दिखने वालीं ये अदाकारा आज भी लाइमलाइट में रहती हैं, लेकिन अपनी बोल्डनेस को लेकर।

श्वेता तिवारी इन दिनों टीवी और वेब सीरीज में काम करके दर्शकों का दिल जीत रही हैं, लेकिन इस बीच वह अपनी ब्यूटी से भी लोगों को हैरान करती हैं। 45 साल की उम्र में उन्होंने खुद को इतना फिट एंड फाइन रखा है कि उनके आगे यंग हीरोइनें भी फेल हो जाती हैं। हाल ही में एक बार श्वेता ने अपना फैशन गेम चलाया और फैंस को दीवाना बना दिया।

श्वेता तिवारी ने मनाया 45वां जन्मदिन दरअसल, श्वेता तिवारी हाल ही में 45 साल की हो गई हैं। एक्ट्रेस ने अपना 45वां जन्मदिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ लोनावला में सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने वेकेशन से कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिसमें उन्होंने अपने खास दिन के यादगार पल दिखाए हैं।